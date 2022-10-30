開心無敵獎門人｜梁思浩贏68萬獎金獎品自嘲搏老命　伍韻婷好搶鏡

無綫節目《開心無敵獎門人》今晚將播出萬聖節特別版，繼續由「獎門人」曾志偉，帶領四位「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡以及徐文浩擔任主持。今集嘉賓陣容有「嘩鬼隊」梁思浩、伍韻婷（Juliana）、羅泳嫻、關寶慧、馬蹄露及古天祥，以及「鄰住買隊」黃美棋、鄭衍峰、阮嘉敏、黃頌明、焦浩軒及吳嘉儀。為了配合「萬聖節」主題，一眾主持及嘉賓扮鬼扮馬亮相，當中以化身電影《101斑點狗》中大反派Cruella de Vil的黃美棋最吸睛；穿連身白裙、戴金色假髮扮瑪麗蓮夢露的馬蹄露則最「驚」艷。

今集陣容。

向來最緊要開心的獎門人，今集於「嘩鬼無敵開口中」，兩隊美女Juliana和阮嘉敏先後「開口中」爆波，2021年入圍港姐Juliana獲獎門人賜予港姐特權，平時「開口中」的嘉賓只能Mark一個骰仔號碼，擲中才能逃過大懲罰，Juliana竟獲開綠燈額外Mark多兩個骰仔號碼。2016年港姐十強阮嘉敏見狀即搲福利，獎門人亦優惠升呢，讓她比Juliana再額外Mark多一個號碼。

本集吸波圖精彩節錄： Juliana

而自稱昔日於《獎門人》系列共贏得超過68萬港元獎金獎品的常客梁思浩，再次現身節目自然開行Turbo，不單於「嘩鬼無敵爭櫈仔」飛身搶櫈，還施展「鉸剪腳」死夾膠櫈，搞到一仆一碌兼坐爛櫈。其後「嘩鬼無敵拍蛋蛋」，梁思浩更徇眾要求除頭盔玩，他自己亦忍不住笑謂：「唉，呢個年紀都要咁搏真係慘。」結果遭鄭衍峰以「蛋蛋」擊至倒地。去到「嘩鬼無敵大電視」，梁思浩再度瞓身喪啜Juliana美腿，同隊的馬蹄露則飛禽大咬古天祥。黃美棋就瞓地做出抬腿動作，卻被隊友取笑似「黃狗射尿」，十分搞笑。最後鄭衍峰亦豁出去，在「嘩鬼無敵彈遮遮」自爆情史，無奈被隊友黃頌明抵死寸爆：「冇人想知呀！」