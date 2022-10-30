韓國梨泰院人踩人｜謝東閔得悉悲劇發生感心痛：諗起以前蘭桂坊

正值萬聖節，韓國梨泰院發生人踩人事件導致多人死亡、受傷，樂極生悲。今日（30/10）謝東閔出席商場活動時，接受《香港01》訪問，也表示對事件感到傷感。



謝東閔出席商場活動。（林迅景攝）

謝東閔表示近幾年已甚少在大時大節出街慶祝。（林迅景攝）

謝東閔直言近幾年已鮮少在萬聖節外出狂歡，他說：「後生可能會多啲，而家大個咗比較忙，而家都係留喺屋企，睇吓劇咁就算。我25，26歲開始已經好少出街玩，所以冇咩點過。17，18歲就有，一定落過蘭桂坊玩。」

10月30日，韓國首爾，梨泰院發生人踩人事件，當局在現場劃出臨時急救中心。（Lee Jin-man／美聯社）

昨晚韓國梨泰院發生人踩人事件，謝東閔表示起床後也留意到新聞，對悲劇發生感到傷感。他說：「今朝起身都睇到新聞同幾多片，都幾唔開心，希望佢哋能夠早日康復同埋節哀順變。本來係慶祝，但係發生不幸事件大家都唔想，諗起個畫面都好傷感，第一時間諗起以前蘭桂坊。」他續說：「無端端十幾萬人湧晒上街，因為佢哋發生呢件事，我睇新聞係話，係佢哋三年來第一次可以唔戴口罩出去慶祝，所以突然之間先會咁多人。」

謝東閔參與新劇《本尊就位》拍攝，同劇還有陳嘉慧和孔德賢。（林迅景攝）

題外話，被問到最近的工作近況，謝東閔表示自己剛剛拍完《本尊就位》。他表示這套喜劇還有陳嘉慧和孔德賢，而且對這組合感到新鮮。他笑言：「呢套係民初劇，前排成日喺廠，同埋荒山野領拍，而家個好感覺好似返到嚟現代咁。」