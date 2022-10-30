曹格深夜承認太太吳速玲要離開自己　懷疑情緒病發作爆SEED飆粗口

歌手曹格與太太吳速玲結婚14年，早前曹格在接受台媒訪問時自爆與太太冷戰中，雖然曹格表示雙方都在努力挽回婚姻，但最近再次傳出二人婚變的消息。早前曹格亦有發文暗示自己與吳速玲正在分居，而吳速玲更回應不會再忍下去，曹格今日（30日）正式發文承認吳速玲要離開。

曹格post他與老婆吳速玲的合照。(曹格ig)

吳速玲更回應不會再忍下去 (FB@曹格)

曹格今日凌晨在社交平台發文：「我珍惜老婆的愛，所以他（她）離開我是解脱。因為我熱愛唯一不痛不用想的只有在舞台上。救命愛……我愛速玲但她愛的很痛苦。怎麼辦？離開？我離開？ 還是他（她）離開？他（她）可以選擇離開……但我很愛他（她）請教我到底什麼是愛自己？」曹格懷疑因為情緒很差所以「爆SEED」大罵，之後數小時內更連還發文：「放棄，最簡單」、「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你」等。

曹格今日凌晨在社交平台承認吳速玲要離開 (FB@曹格)

其實曹格本身已有躁鬱症，未知是否因為受到吳速玲離開的原因，令他的情緒狀態變差，他更發文表示自己半夜睡不著，聽歌也聽到哭，對網民的留言，他突然發飆的說：「你們不是我 哪經歷過我嗎我的命 每個人不一樣 so. Shut the fxxk up」。也有不少網民留言十分正面安慰曹格：「千萬不要為別人而活，要為自己而活」、「知道你一路來都很不容易，你一直很努力。別人說的容易，因為他們不是你。旁人無法理解，但我們會陪你到最後。為你加油！」等暖心的留言為他打氣。

他更發文表示自己半夜睡不著，聽歌也聽到哭 (FB@曹格)

點撃睇曹格一家照片：