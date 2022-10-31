邦民女Gillian形象性感　言論大膽被標籤：外界覺得我俾人包

緊接《港女野人》J2推出全新戀愛真人騷《CP 訓練營》，7+1 來自不同界別、互不相識的高顏值演員、模特兒、運動員及素人等，在「最佳女配角」賴慰玲帶領下，透過一連串戲劇訓練、日常相處及男女共宿等，發展疑幻似真的純愛，爭取成為最佳 CP。

J2推出全新戀愛真人騷《CP 訓練營》，7+1 來自不同界別、互不相識的高顏值演員、模特兒、運動員及素人等，發展疑幻似真的純愛，爭取成為最佳 CP。

以「隨時戲假情真」為招徠的《CP 訓練營》早前悉出一系列宣傳預告，在已經公開的七名受訓者個人 Profile 中，「純純兔」Eileen 與「第四代邦民女」Gillian 都曾經有不太愉快的戀愛經歷，前者遇上郁手「大話男」，後者則遇上「偷跳男」。

Eileen 洪靄茵初戀時不幸遇上暴躁男，經歷了三年的等待及忍耐終忍無可忍決定分手。

樣子乖巧甜美的「素人」Eileen，氣質純樸又清純，現年 25 歲的她，初戀時不幸遇上暴躁男，對方因為種種原因不止一次對她動粗及講大話，原本一心相信男友會改過的 Eileen，經歷了三年的等待及忍耐終忍無可忍決定分手，難得的是她依然保持樂觀，並相信更好的另一半就在將來等待她。而曾於電視台綜藝節目中自爆是「大叔控」、且言論大膽曾自揭一日親密行為次數的 Gillian，雖然看似開放，但顏值高兼性格爽直的她，13 年期間只拍了約五次拖左右，更曾遇上「偷跳男」。對於外界對她的標籤，Gillian 豁達面對，一心在《CP訓練營》中尋找「愛心男」的她，更有信心外界看了節目後，會對她有不一樣的看法：「外界覺得我係雞我畀人包，但識落就知我唔係。」

Gillian伍倩彤雖然看似開放，但顏值高兼性格爽直的她，13 年期間只拍了約五次拖左右，更曾遇上「偷跳男」

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為了增加刺激感及戲劇感，《CP 訓練營》將安排戲劇排演、2 人約會、水上活動、沙灘漫步及瑜伽鍛鍊等不同活動，增加各人日久生情機會。製作組亦會定時安排「好感度投票」，根據投票結果及特定任務賽果「撈亂鴛鴦」，無論「兩情相悅」或「互相討厭」，均有機會隨時被「拆散」或「強行撮合」。除可見證一對對疑幻似真 CP 由零開始建立默契，更可直擊一眾受訓者如何捲入爭風呷醋漩渦。