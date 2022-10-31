周揚青攬小鮮肉狂嘴影片曝光　新歡被指樣貌似足羅志祥

內地藝人周揚青當年與羅志祥（小豬）的「毁滅式分手」哄動一時。最近被內地傳媒捕捉到，與相差10歲的男星段星星坐喺公園攬腰激吻，男方樣貌仲被外界指似足前度羅志祥。



二人肉緊激咀! （圖：酷哥追星日記）

自從周揚青寫千字文爆出羅志祥鍾意玩多人運動後，他的事業便一落千丈。相反周揚青狠飛小豬後生活就多姿多彩，有傳媒影到她暗撻細10歲的小鮮肉段星星，二人在公園火辣激吻的影片流出。當時公園環境暗黑一片人流稀少，段星星拖實女方在公園散步，二人行到攰就坐低喺公園長凳度，男方的手更不安分地在周楊青的大髀上遊走，女方又會摸吓男友的面珠，纏綿期間男方終於按耐不住跳落欄杆，攬實周揚青狂嘴，嘴完女方就趴在男友身上，之後二人去到河邊睇路人釣魚，就漫步返回車上離開，而整個過程都拖到實一實，看來二人仲處於熱戀期當中！

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24歲小鮮肉段星星2021出憑着參加《青春有你3》以男團「ixrorm 」出道。戀情爆出後，有網民認為段星星與前度羅志祥有幾分相似，二人都有着極深邃的輪廓，眼睛又大又圓，最重要同羅志祥一樣有着極深的黑眼圈，而且都是唱跳歌手，似乎周揚青都是喜歡呢一類型的男生啊！

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