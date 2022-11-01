阿正帶挈好姊妹入行做DJ　Elsie呂珮琳被網民列七宗罪：唔合格

商台DJ阿正（黃正宜）自從拍ViuTV《膠戰》之後深受觀眾歡迎極速在演藝界彈起，現時無論是綜藝節目還是廣告都能見到她的身影，混得風生水起。她於去年中帶挈好姊妹Elsie（呂珮琳）介紹對方入行做DJ，令Elsie一加入商台就有得拍住自己主持節目，如今她不經不覺已經做DJ接近一年時間，卻被不少網民狠批不適合做這行，兼狂數其七大罪狀：「冇正姐佢什麼都不是！」



阿正帶挈好姊妹Elsie加入商台做DJ。（IG：@elsie_lui）

本來是一名舞台劇演員的Elsie曾經在網絡劇《最好的時光》與張智霖合作，她與多年好姊妹阿正於2019年開始經營YouTube頻道「加洲女孩LA GIRLS」，拍的題材大多數都是Vlog及挑戰類型的影片，至今有約4.5萬人訂閱。Elsie因男友Agent L.參與ViuTV節目《ERROR自肥企画》而被網民迅速起底受到注目，而她亦因為疫情關係無工開，獲好姊妹阿正出手打救，推薦她入商台，並於去年六月兩姊妹拍住上一段主持《Bad Girl佬》。

兩人有一同經營YouTube Channel。（YouTube：加州女孩LA Girls）

近日有聽眾在連登討論區開post鬧爆Elsie，並以七大罪狀質疑她沒有做DJ的能力。首先，有指DJ們一入商台要由低做起，無論是阿正、還是少爺占和當奴都一樣，質疑Elsie靠關係一加入就擁有自己的節目：「基本嘢未train好就放佢出嚟」、「阿正之前做過網絡電台 ，後來係cafe打工撞到急急，急急叫佢寄demo比佢，聽過OK先叫佢入商台，入去做早霸王時，日日被森美鬧」。

網民認為Elsie沒有阿正「什麼都不是」。（IG：@elsie_lui）

第二宗罪，是做了一年DJ的Elsie仍然像一張白紙，經常在主持節目時「揸流攤」只懂得不斷播歌，口才一點也沒有長進，不少聽眾都表示非常期待Elsie放假的日子：「有次阿正放假，佢一個人做真係好差好悶，只係一味播歌」、「真係冇心做㗎喎」、「真心覺得佢唔合格」。另外，有聽眾認為不能接受一名DJ有懶音：「聽到好辛苦，中文又差」、「好似唔識中文用錯晒啲字，基本中文水平都無」。

有聽眾認為Elsie未夠班做DJ。（IG：@elsie_lui）

有聽眾直踩Elsie無內涵兼無腦，不但經常報錯天氣，適逢要報道有用資訊的時候就口窒窒，甚至講到錯漏百出，令人非常鼓譟：「好似一啲基本常識都冇」、「個人又無乜興趣內涵」。然而，面對種種批評，Elsie卻一律刪除所有負評不願聽取意見，而被列成另一個罪狀，「佢上次開咪話連登acc都取消埋，唔睇啲人comment佢，仲話夠膽就面對面講」、「咁多人話佢，要諗下點解啦？」

阿正和男友Agent L拍拖多年。 （IG：@elsie_lui）

帖文中最經常被提到的罪狀，就是Elsie經常發明星夢和借節目向男友逼婚。Elsie於男友Agent L.爆紅後才為人所識，她亦經常在節目中提起男友和男友家人，甚至借着節目去迫婚，令不少人聽到不想再聽：「成日將同Agent L.啲對話講出嚟宣示主權」、「佢嘅生活就係得催婚，等人娶」、「佢係借節目催婚先入商台？」亦有不少批評聲音指出，Elsie經常黐實阿正發明星夢，質疑她只想借DJ做踏腳石：「冇做DJ的熱誠，feel到佢只係想入娛樂圈，但無人簽佢」、「其實佢最想做明星，DJ只係踏腳石」。