邊度都有外星人｜青衣UFO事件原來只係錯覺？　拆解瑪雅光柱之謎

網絡發達的年代，上網隨便搜尋也會見到聲稱UFO的相片和片段，究竟如何分辨真假？節目《邊度都有外星人》過去探討了不少有關外星人的各種傳聞，最新一集就邀請到香港飛碟學會成員司徒查證，拆解青衣UFO片段及瑪雅金字塔光柱相片。

司徒在節目提到自己和家人都有宗教信仰，所以一直都抱着理性查證的精神，從多角度科學分析網絡上看到的照片及片段。提到1999年任職記者時，去了西貢大坳門涼亭旁通宵拍攝流星，突然看到白光在天上移動，忽明忽暗，拍攝下來後發現了UFO的移動軌跡，更發現該疑似UFO強光甚至穿過相機金屬框，只有伽馬射線能做到相同效果。

司徒拍攝到UFO的移動軌跡。（節目畫面）

更發現該疑似UFO強光甚至穿過相機金屬框，只有伽馬射線能做到相同效果。（節目畫面）

當時司徒任職記者，就連報紙都有報道。（節目畫面）

青衣UFO事件原來係假？

至於轟動一時的2013年青衣UFO事件，司徒透露當時都有出外拍攝，但位置在大澳西面。由於天文知識，司徒知道星星是從西面下降及隨著太陽落山，而會隨著太陽下山的就只有水星和金星。經過多番研究，所謂UFO的飛碟外形，其實是相機對焦問題導致的錯覺，相中的UFO其實只是金星。

2013年有人在青衣拍攝到的UFO，原來只是對焦問題導致的錯覺。（節目畫面）

拆解瑪雅金字塔光柱

作為香港飛碟學會成員，司徒直言瑪雅金字塔光柱都困擾了自己很多年，由於大自然現象解釋不了，故曾經偏向相信光柱。不過最後司徒發現拍攝時曝光為了省電，會將整個場景分段曝光，作分段供電。網民拍攝時恰巧閃電，其實就是手機曝光解構導致錯誤，所以原來大家一直以為是真的光柱，原來只是曝光錯覺。

相信大家都有看過這張瑪雅金字塔光柱照片。（節目畫面）