《美麗戰場》收視愈來愈好排今年第2　撼贏《白色強人II》等強劇

無綫（TVB）翡翠台上周（10月24日至30日）收視揭盅，台慶劇 《美麗戰場》結局篇收視彈升，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周五播出結局當晚，跨平台直播收視最高22.8點（148萬觀眾），較上周彈升2.1點。

《美麗戰場》大結局引嚟好大討論。（《美麗戰場》截圖）

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自TVB只公布最高一點收視後，《美麗戰場》暫時排行第2，高過《白色強人II》（22.5點）、《夢華錄》（20.3點）、《痞子殿下》（21.8點）和《黯夜守護者》（18.9點），只低過同為台慶劇的《下流上車族》（23.9點）。

另一台慶劇《下流上車族》維持首周強勢，最高收視23.7點（154萬觀眾），成為上周各節目收視之冠。資訊節目《東張西望》收視穩定，最高23.1點（150萬觀眾）；《愛·回家之開心速遞》最高收視22.8點（148萬觀眾）；已播畢的《全城一叮》最高收視16.1點（104萬觀眾）。上周首播的《黃金盛宴》請來李家鼎、三姐、黎諾懿、陳煒等煮得之人坐陣創出佳績，最高收視18.9點（123萬觀眾）。

《下流上車族》收視好好。

另外，周六特備節目《香港小姐再競選》，最高收視17.1點（111萬觀眾）。周日的《嘩鬼無敵獎門人》最高收視23.4點（152萬觀眾）；緊接播出的《思家大戰》最高收視21點（136萬觀眾）；《我們的主題曲》最高收視16.3點（106萬觀眾）。