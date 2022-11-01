69歲梅小青自揭曾患癌及險中風　醫生急CALL堅持完成工作先做手術

前無綫戲劇總監，有金牌監製之稱的梅小青（小青姐），於娛樂圈打滾40年，打造無數經典劇集，至2020年《法證先峰IV》之後宣布退休，原來她曾兩度走過生關死劫，患上膀胱癌以及腦血管阻塞！

前無綫戲劇總監，有金牌監製之稱的梅小青（小青姐），2020年《法證先峰IV》之後宣布退休。（影片截圖）

梅小青接受《健康旦》鄭丹瑞訪問，首度自爆曾兩度患重病：「麗的工作十年，TVB工作26年，NOW工作4年，剛去到NOW時福利好好，（2012年）去做身體檢查，當時覺得去小便窒窒下，本身話有D菌叫我不如並存，自己係尋根究底繼續CHECK落去，去到泌尿科睇報告，發現膀胱有腫瘤，醫生話膀胱有腫瘤十分九都係唔好。」

梅小青接受《健康旦》鄭丹瑞訪問，首度自爆曾兩度患重病。（影片截圖）

小青姐返家後嚇到喊，在家豪哥陪同下繼續接受治療：「抽組織化驗確認係膀胱癌初期，手術後出院係十號風球，第二日返工喺NOW要行3層樓梯，本身有諗過同何麗全講，但怕將所有嘢交晒俾家豪哥做，想並肩作戰所以患病無同人講。」其後更上橫店45度下拍攝《衛子夫》，捱過每3個月一次的治療直至康復。

第二度上橫店拍攝，梅小青返港後再發現腦部出問題險中風。（影片截圖）

未料到之後返無線拍《宮心計2深宮計》，又發現有毛病：「返到香港後發現耳朵嗡嗡聲，醫生話我耳好靈心好弱，覺得自己講嘢有D不清，頭昏腦脹。後來檢查醫生指我腦入面有條血管95%塞咗，猶有餘悸稱︰「身體...佢唔想我有事，所以啲血好用力咁泵上去，所以先發出啪啪聲令我聽到，其實身體係不斷提醒我。人地通波仔通個心我係通個腦，淨返最後2集《深宮計》未剪好個個叫我即做手術，我講咗句條命係我嘅畀我自己做決定啦。」幸好手術順利，小青姐在兒子的催促下決定乖乖退休，多花時間同兩個孫仔相處：「健康好重要，上天畀兩次機會我，我更加要好好珍惜我生命，去幫忙要幫嘅人。」