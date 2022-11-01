超能使者｜劉穎鏇為出浴戲修身　最顯優美身材：肯定瘦過選美嗰陣

劉穎鏇於劇中有不少動作場面，不過由於服飾關係，所以甚少戴上保護墊。

劉穎鏇（Tiffany）為新劇《超能使者》再做打女，日前在劇集特輯中，Tiffany露背片段首次曝光，即時引起不少迴響，她表示開拍前特意跑步及控制飲食修身，並十分自信表示拍攝時身形比選美更FIT:「因為條毛巾著唔實，所以服裝姐姐好貼心咁用線幫我縫好。」

呢一幕令不少觀眾眼前一亮

繼劇集《兄弟》第二度做打女的Tiffany，直指是次武術指導郭追設計的街頭式打法由於集所有Style於一身，故事前要接受出拳、擋拳及踢腿等連串特訓。於一身,故事前要接受出拳、擋拳及踢腿等連串特訓。Tiffany坦言過程中一雙長腿為她帶來不少煩惱，皆因筋骨太硬：「最難係踢腿、起腳，為咗畫面靚啲就要隻腳伸直啲，但我啲筋唔鬆，所以都下咗好多苦功，亦拍咗好多Take，全部我都親身上陣，做得好我覺得好有成功感。」

身形好FIT。

由於保護墊難藏於小背心及熱褲，故Tiffany很多時「零Pad」上陣撞到周身瘀，但敬業的她笑言少少傷痕No problem。監製文偉鴻（Jazz）也給予Tiffany 8.5 分：「我睇到佢有團肯拚搏嘅火，所以《隱形戰隊》都繼續搵佢打。」除了出浴戲，Tiffany還有其他性感造形，包括一套極性感的三點式出場，可謂震撼觀眾眼球，大家真係要留意。

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