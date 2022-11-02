Kylie C.鄭杞瑤自爆因形象太性感與前度分手：佢強逼自己包容件事

現年26歲的鄭杞瑤（Kylie）在2021年憑藉傲人的身材走入大眾的視線中，今年積極參加綜藝節目，除了參加ViuTV戀愛實境真人秀節目《戀愛Staycation》拍攝，又參加選美節目《尾二一屆口罩小姐選舉》，令討論度大大增加！講起Kylie不得不提及到她社交媒體中的性感靚相，當中一張更獲得逾八萬的讚好，可見她深受網民喜愛。週六（29/10）Kylie出席由森美 、 火火 、及劉翁主持的商業電台節目《公子會》，當中分享自己因為這些性感靚相而與拍拖八年的男朋友分手。

Kylie在節目中分享感情問題。（Facebook/@公子會）

這張照片獲得逾八萬的讚好。（IG/@ckykylie）

Kylie大學時修讀犯罪心理學，畢業後任職行為治療師幫助過度活躍及自閉症小朋友，去年因參加由唐安麒擔任星級評判的Ace Talent模特兒，奪得演藝亞軍而入行，由於Kylie熱愛足球，不時拍片準確預測賽事結果，加上性感的形象，因此被網民稱為「波膽女神」，當中更成為與男友分手的原因：「我係做咗（KOL）一陣就分開咗，其實佢係好支持我嘅，但係你會見到佢強逼自己去包容呢件事，佢難受，令到我更加難受。」

Kylie分享前男友的保護慾很強，所有事情都不會讓她做，但後來所有事情都放寬了不少，當中的轉變令Kylie很難接受。隨後她被問到：「咁你係IG性感少少佢咪癲咗?」而Kylie就表示：「愈嚟愈癲。佢會好唔開心，但係會收埋，屈住自己，你就會更加覺得『點解你要咁樣令到佢唔開心』，但係呢個係我嚟緊想行嘅風格。」因此Kylie內心掙扎，為此更與前男友一起痛哭。

Kylie曾經透露自己參加比賽時，因外貌及身形受到不少網民的冷嘲熱諷，後來因有Ace Talent首席評審唐安麒提供減肥餐單，所以她快速減肥成功。（葉志明攝）

被問到這情況維持多久時，Kylie分享每幾個月就會出現一次：「你鬧我都算，咁我同你鬧囉，但係你係唔開心，我又好似做緊啲……我會覺得好對唔住佢，咁重一唔一齊好呢，好疑惑。佢乜都唔講，但係所有朋友都感受到佢個氣場，最後我真係講我哋分開會……」

森美認為上述問題事關兩位情侶欠缺溝通，不過Kylie認為當時二人在感情上拖拉了一段時間，因此二人都為此感到疲倦，而森美就表示：「我覺得可以傾吓，例如『事業線』唔可以多過一吋，同埋張相有『事業線』就唔可以有表情。嘴唇開，心口唔可以低。」Kylie自認為「戀愛腦」假如男朋友有這樣的要求，自己確實會履行。被問到是否最後一個男友時，Kylie表示：「係，對上一個。」

Kylie形象性感！（IG/@ckykylie）

隨後Kylie被問到是否接受將來結交的男友，向自己提出不要再以性感形象示人，為此她就回應：「盡量為佢轉型，我都努力緊轉型，你見我宜家講波嘅波衫都係唔露嘅，盡量令佢安心。講真唔可以露一世，我自己都好欣賞娜姐（周秀娜），一個有姿色嘅人點樣轉型，被人睇到你唔係得呢樣嘢。」

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