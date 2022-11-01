我們的滾燙人生2 | 吳卓羲曾照顧同事自願被炒　網友：同理心好強

吳卓羲（Ron）憑藉內地綜藝節目《披荊斬棘2》圈粉無數，接連參加多個衍生真人騷，當中常駐的《我們的滾燙人生2·騎行季》於近日開播，他與任賢齊、張震嶽、鄭鈞、郝雲、仁科開啟電單車之旅，首站前往寧夏沙漠。



《我們的滾燙人生2》正式首播。（微博@我們的滾燙人生）

由於吳卓羲同仁科沒有騎電單車的經驗，於是開車跟著騎行隊，做好後勤工作。夜晚，大家圍爐燒烤，談起各自入行經歷，吳卓羲說：「19歲、20歲左右吧，1998年在跳舞的訓練班，然後跳一年多，就轉去演戲了。」任賢齊問道：「古天樂發現你演戲比較好？」他即刻否認：「不是，因為那時候我跳他的舞，然後他問我有沒有興趣轉去演戲，當演員。」而在這之前，吳卓羲其實是因為被炒魷魚才加入了舞蹈藝員班：「那個時候是金融風暴，所以很多人失業，因為我在一家公司，然後裁員，有一些有家庭的那一種，我說就不要弄他了，就來弄我，就要去扛。然後就考去那個訓練班跳舞了。」為了同事自願被炒魷魚，其他嘉賓都大歎吳卓羲的善舉，他坦言：「人家有一家人，炒他魷魚的話很慘。」

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對此，不少網友都大讚吳卓羲真誠善良：「有責任心又有擔當，既帥氣又善良」、「人生的際遇有時候真是神奇 」、「溫柔善良、體貼心細，同理心強共情能力也強」等。