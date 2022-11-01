TVB發聲明回應Linkedin帳戶爆Seed：有關言論並不存在攻擊之說

無綫（TVB）今日於官方Linkedin帳戶忽然爆Seed，控訴香港Marketer落廣告決定「匪夷所思」，以三個反問提出控訴「點解 𝗖𝗣𝗥𝗣 貴到咁都仲要買？」、「點解𝗥𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀咁高都睇唔到?」、「點解Marketers唔要高𝗥𝗢𝗜?」再以台慶劇《下流上車族》「高」收視，對比另一電視台意指ViuTV，兩台收視分別是23.2點及3點，CPRP（Cost Per Rating Point）即廣告成本除以收視率後的每個收視點成本，比TVB貴994%。

TVB於官方Linkedin帳戶仲做埋圖，好有心機。（TVB Linkedin）

TVB於今晚傍晚時份發表聲明，指「『2022 年 11 月 1 日 香港訊』就近日本台市場及營業部於網絡發表之專業評論而引起關注一事，本台聲明，有關言論並不存在攻擊之說，原文表達 CPRP (Cost Per Rating Point- 收視點成本) 為一項具重要性科學量度方程式，希望引起市場關注，突出 CPRP 的重要性。TVB 一直與業界持份者及廣告業界攜手參與收視調查，以收視點作為最具公信力的評估基礎，現時業界在評估基準上優化納入數碼平台數據，作為未來新世代的業界指標。」

TVB發聲明。（資料圖片）

「TVB認為，作為行業一致公認的計量效益標準 (common currency)，討論和增加推廣CPRP絕對是有利電視和廣告業健康發展，亦符合廣告客戶的最大利益。事件無意針對任何人、亦不存在攻擊廣告業界之說。我們致力求進步，加快發展步伐，迎合市場需求。」