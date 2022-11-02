J2新綜藝《CP訓練營》邦民女Gillian自認好渴　Jaxson自爆愛裸睡

無綫J2台日前推出全新綜藝節目，戀愛真人騷《CP訓練營》，第一集一開始，7位受訓者Argus、Zaza、Yeung、Eileen、Jaxson、Michelle、Gillian戴著貓面具輪流步入一個類似房間的地方。除了Zaza及Yeung意外認識對方，現場所有受訓者均互不相識，故當房間比較少人時，氣氛頗為尷尬。男子組首位入鏡的Argus經常主動打開話題，阿Yeung則主力熱情Say Hi，兩位均很討喜，相反年紀最輕但拍拖次數最多的Jaxson，不但話少且八成時間「黑面神」上身，甚有距離感。

戀愛真人騷《CP訓練營》

點撃睇男子組參加者：

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女子組方面戴著面具仍憑特有氣質吸引現場男士的，分別是Eileen及Michelle，前者因為談吐斯文兼穿了仙氣裙受到垂青，後者則憑黑色健康性感打扮及「高人一等」贏得關注，加上經常甜笑，同樣受歡迎。熱身過後，七人即需根據椅子下的Number順序由1到7 號出場自我介紹，之後即進入「第一次配對」！拿著1號牌的Eileen率先揀選了Yeung，令同樣對她有好感的Argus即時露出失望樣；緊接的Zaza則選了口水多多的Argus，除面具後更向男方投以深情一望，氣氛曖昧。

女子組方面戴著面具仍憑特有氣質吸引現場男士的

點撃睇女子組參加者：

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為了打造緊張感，製作組將最後一輪「配對權」分予Jaxson，最終Michelle憑氣質勝出，曾獲封「翻版徐子珊」及「翻版陳瀅」的第四代邦民女Gillian則意外落單，始料不及的她忍不住即時扁嘴。Gillian受訪時強調早有預感Jaxson會選Michelle，獲封「大叔控」的她，坦言是次入營主要目的是「洗底」：「外界覺得我唔係咁正經，同埋覺得我係一個花瓶！我想話畀大家知識落我唔係咁。今次CP想要咩結果？梗係開花結果啦，睇吓可唔可以發展到新嘅戀情令我可以忘記過去。」

當Jaxson話自己拍過十次拖後，Michelle嘅即時反應係呆咗

配對成功後，7名受訓者直入未來集數將會朝夕相對的渡假營。眾人返房後開心聊天，Jaxson自爆會裸睡，Gillian則自爆「很渴」，令人想入非非。休息過後，眾人翌日在導師賴慰玲帶領下進入訓練環節即興演出。首集最後部分播放的預告，除了有7人排戲及演出精彩節錄，還有不少震撼眼球畫面，包括Gillian孖住Michelle齊齊浸Jacuzzi歎香檳、Michelle與阿Yeung一秒落淚及爆喊場面。