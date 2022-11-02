CP訓練營︱兩女搶一男陷僵局　賴慰玲要親自出手解困

J2台11月重頭綜藝節目——戀愛真人騷《CP訓練營》昨晚播出第二集。7位受訓者Argus、Zaza、Yeung、Eileen、Jaxson、Michelle、Gillian（伍倩彤）經過一輪自我介紹及首次配搭後，即以2人一組方式進入戲劇訓練部分的首個考驗，就「表白」及「分手」兩大主題進行「即興演出」。

嘩！氣氛好尷尬。

由於Gillian在首次配對中沒有被揀選，訓練營導師賴慰玲要求其中一名男受訓者自動請纓陪Gillian演出，結果剛好站在Gillian身旁的Jaxson只能尷尬自薦。由於每組只有很短時間討論及練習便要正式演出，Jaxson全程夾在Gilllian及Michelle中間不知如何是好，Gillian更數度企圖爭取發言機會，情況混亂。賴慰玲見狀，即上前笑問Jaxson是否「左右做人難」，並乘機拉開Gillian為Jaxson解困，眼巴巴看著Jaxson與Michelle開心排戲的Gillian只能托腮兼扁嘴。

Jaxson同Michelle傾得好開心。

雖然「分身」踏兩船很難，但Jaxson依然完美演繹出兩種不同類型的「表白男」，其中一句扭計式表白：「我想你淨係屬於我得唔得呀？」更是充滿霸氣，令全場拍爛手掌之餘，亦令對手Gillian及旁觀者Michelle深深被吸引，曖昧三角關係隨時一觸即發。

賴慰玲睇得好投入、好開心。

經過四輪演出，由配對、排練到正式演出均充滿甜蜜氛圍的Michelle及Jaxson，勝出成為首輪戲劇訓練最有CP感組合，賴慰玲更開腔定義何謂「最佳CP」：「睇吓你哋係咪合拍啦，係咪襯啦，甚至乎係咪過電。因為呢啲元素會影響觀眾想唔想繼續睇你哋。最佳CP係要做到啲觀眾好想睇吓佢哋係咪會有真嘅感情發生。真感情唔係要鍾意對方，但起碼要為對手心動過。」Gillian雖然最終未能與Jaxson成為最佳CP，但卻獲賴慰玲開口點讚演戲甚有潛質及魅力。

拍攝當日，咁啱係Argus 正日生日，大家齊齊開心慶祝。

除了Jaxson，A0阿Yeung在營中亦甚受歡迎。事緣在夜晚的晩餐聚會中，阿Yeung在被追問情況下首揭直到31歲仍然單身之謎，就是希望第一個拍拖對象便能成為結婚人選，令Michelle及Zaza另眼相看，異口同聲表示想對阿Yeung有進一步了解。