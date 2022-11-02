HOY TV改完名收視仍慘淡　余詠珊野心作《就是青春》只得0.3點

香港開電視於上月中改名「HOY TV」兼換台徽，再加上今年9月起大氣電波廣播的覆蓋範圍達全港約99%人口，在一片新景象之下，HOY TV的收視卻不升反跌，就連斥超過2000萬元製作的選秀節目《就是青春》亦收視慘淡，據報道指最新一集（10月29日）的收視成績，只有0.3點（約2萬觀眾收看），兼且該台周六的收視亦全線下跌。



有線寬頻通訊有限公司旗下免費電視77台早前由「開電視」改名做「HOY TV」。（資料圖片）

《就是青春》是前無綫非戲劇製作助理總經理余詠珊過檔後的野心作，她去年4月離開無綫後自立門戶開製作公司「好好製作」為電視台提供節目，據悉余詠珊籌備《就是青春》一年，花了逾2000萬製作費，單是將錄影廠打造成「青春竇」已花近百萬元，從逾千人中挑選出18名參賽者再公開露面前安排秘密訓練。然而，目前播出了已有四集，惟外界仍然對一班參賽者的認識不深，其中僅得林躍翰與洪韻騏因「翻版胡鴻鈞」和「炎明熹勁敵」的稱號才令人較有印象。

余詠珊透露，今次將為每位參賽者投放近200萬作培訓。（陳順禎攝）

余詠珊曾接受訪問時提到，電視台跟串流平台的競爭愈來愈大，她當時表示希望觀眾每晚給自己一小時就足夠，又承諾會用40年的電視功力貢獻給觀眾，兼為開電視（即HOY TV）奪5個收視點，然而現實卻與期望有着非常大的距離。余詠珊昨日（1日）回應傳媒指，選秀節目一開頭是比較辛苦，就像當時TVB的《聲夢傳奇》一樣，前六集亦很好辛苦，目前需要更多耐性。

《就是青春》搵正能量新人。（影片截圖）

余詠珊坦言0.3點收視成績確實有少少失望，但也是可預料的，她指出因為Hoy TV是重新登場，而且過往這頻道不是年輕觀眾的首選，並亦承諾未來會在社交媒體加強宣傳，開直播讓網民聽到參賽者的歌聲，又會有投票的機制，有信心能打開Hoy TV於網上的接觸，並坦言「今時今日收視並不代表太多」。

外界仍然對一班參賽者的認識不深，其中僅得林躍翰與洪韻騏因「翻版胡鴻鈞」和「炎明熹勁敵」的稱號才令人較有印象。（網上圖片）

HOY TV選秀節目《就是青春》10月8日開播，每集個半小時，據知首集平均收視0.7點、第二集0.6、第三集0.5，上周六播放的第四集再跌至新低0.3點（約2萬觀眾）。對比該台之前同時段播的節目《夠鐘食晏》1.6點（約10萬觀眾）、《健康原因知多啲》2.6點（約17萬觀眾），成績相差甚遠。由於變陣節目調動，原本晚上7時的新聞節目提早半小時播，收視反由2點跌至最高0.9點（約6萬觀眾）。翻查資料，該台7月的周六收視，有節目高達3.8點，大批觀眾流失。