11月韓劇︱時完孖雪炫「罷工」尋自我　宋仲基含冤重生鬥「阿爺」

一年容易又年末，回顧今年韓劇，關鍵字離不開「漫改」、「律政」與「復仇」—— 從年初的《Again My Life》、《為何是吳秀才？》，以至近月開播的《The Empire：法之帝國》，三部涉及「法律」和「復仇」元素的Viu Original原創韓劇均贏盡口碑！踏入2022年最後兩個月，「黃Viu煲劇平台」乘勝追擊，宣布將於本月18日推出年度原創劇大作《財閥家的小兒子》，該劇集結「重生」和「復仇」題材，勢必接棒成為新一季必煲韓劇；此外，主打治癒氛圍的《夏日大罷工》亦即將在21日隆重登場，有望為觀眾驅走寒意！

一改韓劇常態：《財閥家的小兒子》（11月18日首播）

改編自同名網路小說，Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基飾）忠誠效力韓國大財團 ——「順洋集團」長達十年，某天他奉命為會長陳養喆（李星民飾）管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口含冤而死，後來他竟重生為順陽家的小孫子陳道俊，開啟了「第二人生」！由貧轉富的炫優決意向著復仇目標前進，為了侵吞整個財閥家族，他也逐步成長並展開一連串的報復行動！

宋仲基將在Viu Original原創韓劇《財閥家的小兒子》對抗李星民！

由「首席男神」宋仲基、「超級綠葉」李星民和「仙氣女星」申鉉彬主演，Viu Original原創奇幻大作《財閥家的小兒子》主打「重生」和「復仇」等超現實元素，絕對能夠滿足觀眾最愛的狗血衝突、以及「小蝦米對抗大鯨魚」的痛快心態！劇集的另一看點，就是宋仲基分飾貧窮奴隸秘書和富三代大學生，早前他更在一分鐘前導預告中以沉實獨白訴說主角心聲，大騷穩定演技！

引發社畜共鳴：《夏日大罷工》（11月21日首播）

改編人氣網漫《甚麼都不想做》，全新治癒系韓劇《夏日大罷工》講述現年28歲的李夏天（雪炫飾）在首爾一間大公司打拼五年後，好不容易獲得了轉正的機會，此時她卻宣布「人生罷工」，還決意搬到鄉村生活，後來她在小鎮遇上前數學神童、現任圖書管理員安大範（任時完飾）；兩位逃避現實的年輕男女將透過出走之旅尋找自我，並在相處中譜出了一段治癒的羅曼史。

《夏日大罷工》將於11月21日首播，觀眾可以透過「黃Viu」免費收看。

《夏日大罷工》由經典韓劇《咖啡王子一號店》、《奶酪陷阱》導演李允正執導，並由「演技偶像」任時完與「初戀女神」雪炫擔任男女主角，光看導演和演員陣容就知道該劇戲味十足！此外，劇組透露《夏日大罷工》是一部反映社會現實的作品，時完更認為觀眾容易產生共鳴：「都市生活雖然是不可或缺的，但也會帶來逢疲勞感，這是一部可以為大家帶來療癒的作品。」《夏日大罷工》將於11月21日首播，觀眾可以在「黃Viu」免費收看。