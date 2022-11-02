戀講嘢｜網紅Choco自爆試過後樓梯激戰　曾三日約三個性伴侶親熱

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨日（25/10）邀請到Choco分享因被前男友啟蒙，而展開的大膽又刺激的性愛經驗。

現年27歲Choco是位YouTuber，她分享因為18歲結交的一任男友而變得非常好色：「有一任男友啟蒙咗我，係Facebook識嘅，我同佢拍拖四年幾，拍咗半年就開始同居，之後就日啪夜啪。一開始係每日，有時候唔只一次。」Choco當時的男友熱衷性愛，甚至會一邊食飯一邊看成人影片，因此令自己亦慢慢沉醉其中，說得上是Choco的性愛啟蒙者。在拍拖約一年半後，男朋友更會與Choco在凌晨時分到公園尋求刺激，Choco對於這個提議感到遲疑，但由於男友經常提起，因此她亦接受了：「佢會要求我着裙，但唔着底褲，之後佢又要求去後樓梯。」

Choco分享刺激的性經驗。（節目截圖）

不過在公眾地方發生性行為容易被路人見到，而這類型的事情Choco就試過：「保安巡樓撞正，男保安，佢一臉好平坦行過。佢一開門，我地即刻縮晒。」而交往近三年左右，對方提出新嘗試：「佢提出想3P，話加埋佢朋友，佢問我嘅時候，我以為佢試探緊我，所以我就比較隱晦講『等佢上嚟先』。」浩南就好奇問到：「如果對方咁著重，會唔會因為姿勢、地方、溫度而嘈交？」而Choco就表示當時甚少發生這些事：「因為我唔滿意佢表現，我會叫佢再嚟一次」令193為之震驚。雖然二人在這方面非常合拍，但是最後因為對方出軌而分手。

Choco坦言這段戀情導致她分手後會找不同的人去嘗試新事物，當中更試過三日與三個不同的性伴侶親熱：「有一個SP試過開着電話相機，然後就投影係電視到，邊望邊做。但係佢就冇掀錄影個掣。」Choco坦言就算認真拍拖，亦非常注重「性」，又分享曾經有一任男友對自己無微不至，但最後因為尺碼不夠而分開：「完全不合格。」之後她分享有段時間非常在意男人的鼻子：「個鼻愈闊愈大，嗰到就愈大，而手指代表長度。」

193自稱九龍灣金剛棒。（節目截圖）

節目出街後引起不少網民討論，當中就有網民發現Choco在社交平台上大搞會員制度，只要每個月繳付1314港元就可以觀看超過20條完整換衣服影片、寫真照片以及影片當中的私服。另外，她亦設立YouTube頻道，不定時分享尺度較大的影片。

網民發現Choco會在社交平台上大搞會員制度（網上圖片）

Choco的YouTube頻道（網上圖片）

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