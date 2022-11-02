季前賽｜雪糕佬竟是杜琪峯御用燈光師　拍戲經驗豐富過姜濤肥仔

由張繼聰、MIRROR成員姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉），以及ERROR成員193（郭嘉駿）和肥仔（梁業）主演的ViuTV原創劇《季前賽》至今播出一個多星期受到觀眾喜愛，在網上亦掀起熱烈討論。日前有網民發現劇中的「雪糕佬」非常眼熟，看真一點才發現這名演員的真實身份是有過無數客串經驗的杜琪峯御用燈光師洪偉良，相信熱愛香港電影的觀眾們對他一定不陌生。



與姜濤和肥仔有對手戲的「雪糕佬」原來大有來頭。（ViuTV影片截圖）

洪偉良有不少幕前演出經驗。（ViuTV影片截圖）

在第三集中，飾演「雪糕佬」的洪偉良不但與姜濤和肥仔有對手戲，甚至還有不少對白，「賣晒喎！」、「雪條、薯片、朱古力、汽水都冇！」、「收工喇喎，牛奶啦！」、「唔要慳番！」這些對白從他口中都講得遊刃有餘，一點也不像由一名負責燈光的銀河映像電工所飾演。

片尾都有提到洪偉良的名字。（ViuTV影片截圖）

洪偉良同時是《季前賽》的電工。（ViuTV影片截圖）

事關洪偉良平時主要負責幕後燈光的工作外，間中亦有不少幕前演出，皆因杜琪峯一向喜歡一邊創作一邊拍，有時遇上沒有正式演員待機的關係，所以不少幕後工作人員包括燈光、劇務甚至係副導演都可能會因應情況親身上陣客串。而洪偉良至今已經曾經參與過至少21部電影的演出，財務公司經理、酒樓部長、助手、的士司機，什麼職業都試過演。

在電影《暗戰》中，洪偉良先被劉華挾持，然後上到天台一槍射爆頭，以為死硬，但劉華人品咁好，點會濫殺無辜，其實只係射出顏色彈。（《暗戰》截圖）

劉青雲在《嚦咕嚦咕新年財》以一身Hip Hop造型示人，洪偉良作為其手下，服飾又點可以太簡約呢？（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

在洪偉良演過的角色之中，相信觀眾們最有印象必定是《嚦咕嚦咕新年財》中飾演劉青雲的手下，單看外表已覺得喜感十足，他亦在《暗戰》中他飾演被劉德華挾持做人質的財務公司經理，以及在《鎗火》中上演經典的商場槍戰戲碼，假扮清潔工路過，但其實他正正是一名殺手。他亦曾經在《鍾無艷》、《瘦身男女》和《大事件》等電影中客串過，如今他罕有在電視劇中客串，難道都是因為同樣突然找不到演員待機臨時加插的角色，才找負責該劇燈光的燈光師臨時客串一番？