何嘉莉有意創業專攻生活品味　「希望等經濟好啲就可以實行」

何嘉莉（Lillian）日前於灣仔出席時裝品牌Moiselle秋冬新品發布會，獲品牌老闆陳欽杰、陳徐巧嬌與陳栢熹（Harris）禮待，猶如老朋友聚舊，Lillian開心近來頻頻獲邀出席品牌活動，原來她更心思思、對創業蠢蠢欲動，Lillian笑說：「因為自己好鍾意fashion，有朋友建議我去做自己嘅時裝品牌，我自己都好想做，不過呢幾年嘅經濟真係好差，所以都未係一個好嘅時機，未來睇吓有咩機會，幫品牌做顧問都得㗎！其實同Harris時常都會傾下時裝經，我好鍾意lifestyle嘅嘢，或者一齊設計下家品，會想做啲特別嘅蠟燭生意，希望等經濟好啲就可以實行。」

何嘉莉（Lillian）到灣仔出席時裝品牌Moiselle秋冬新品發布會。

經理人Kim（周優根）、Moiselle創作總監陳栢熹和何嘉莉合照。

Lillian兼顧家庭與事業頭頭是道，最近忙於年尾搬屋的事情，同時也繼續專注時尚工作與音樂發展，早前獲邀參加港台紀念已故歌王羅文逝世20周年的音樂節目，Lillian說：「我依然好鍾意唱歌㗎！我好鍾意廣東歌，近嚟好多新人我都好欣賞，尤其一啲男歌手，公司嘅ANSONBEAN跳舞好利害，我上次演唱會之後都覺得自己跳舞OK，可以挑戰同佢跳舞㗎，哈哈！我下個月都會出席一個慈善音樂會，到時會表演一、兩首歌，可以籌款幫人真係好開心。」Lillian不單止有歌癮，最近她更戲癮大發：「其實我都係拍廣告、拍戲出身嘅，演戲好好玩，加上我人生經歷日漸豐富，嚟緊公司安排咗戲劇訓練，我好踴躍㗎，因為呢樣係我一直都好想做嘅，幾時都要增值自己，學完之後睇下可以挑戰乜嘢角色。」