今天的她們｜隔17年再拍美食劇　佘詩曼女強人Look搶盡鏡

「視后」佘詩曼近年已經將重心轉移內地發展，2018年更憑清裝劇《延禧攻略》人氣急升打開內地市場，好演技備受認同。而這些年多接拍古裝劇的她，去年接拍的時裝劇《今天的她們》今 （2日）就播放最新預告片，其霸氣十足，眼神凌厲，將女強人一面詮釋得淋漓盡致，完全搶盡Fo成為焦點，讓不少網友超期待她演的女霸總。

佘詩曼相隔三年再接拍時裝劇。（影片截圖）

翻看資料得知佘詩曼是相隔三年後再接拍時裝劇，而《今》劇是圍繞以美食為主的故事，帶出三位性格不一的女性在職場上的變化與蛻變，而原來不講不知該劇亦是她相隔17年後主演有關美食的劇集，對上一次出演的是2005年的《Yummy Yummy》。

佘詩曼霸氣十足。（影片截圖）

從官方播放的最新預告片看，佘詩曼打扮精緻高尚，將一位女強人該有的氣勢表露無遺。戴上墨鏡坐在車上的她霸氣十足，鏡頭一轉晒長腿落車，整個人意氣風發，氣場十分強勁。而更精彩一幕就是她手拿酒瓶生氣倒酒的畫面，將憤怒﹑不滿的情緒發揮得淋漓盡致，更厲害的是她這位女強人都有柔弱一面，在劇中更展現「瓊瑤式落淚」，軟硬兼施的演技非常到位，整個預告片她發揮的張力較強，完全將其他兩位主演女星宋軼﹑李純比下去。

氣場十足。（影片截圖）

在劇中她亦有展現柔弱面向。（影片截圖）

以往佘詩曼拍攝內地劇都需要後期配音，是次更有看點的是她首次以普通話同期聲演出，更原汁原味令不少網友更期待。她在微博留言表示：「作為梁清然的這幾個月，對我來說快樂又難忘，在梁清然的人生裡，她很少給自己喘息的時間，恨不得把女强人三個字釘在自己身上，但和她相處越久，就越覺得她可愛。所以在演繹她的時候，我很享受這個過程，擼貓約會吃美食，偶爾做做女霸總，可以說是一次蠻特别的體驗。另外第一次嘗試用普通話同期聲，我們也算是相互影響了，很感謝她，讓我再次體會到了不一樣的人生。如果在生活中相逢，我想我們會是很投緣的朋友，就是不知道我和她誰更酷一點。希望下次正式見面的時候，你們會喜歡這個别扭（彆扭）但又可愛極了的梁清然。」雖然未知道劇集何時播出，但不少網友猜測既然在這個時候播出預告片，相信離播出之日不遠。

佘詩曼在劇中親自原聲演出。（影片截圖）