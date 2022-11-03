世界盃2022｜陳安立望美斯最後一屆可完美落幕：係一代人集體記憶

四年一度的體壇盛事世界盃足球賽將會在11月20日於卡塔爾舉行，屆時由卡塔爾隊及厄瓜多爾展開揭幕戰，ViuTV將會免費播出19場比賽直播。今日（3/11）ViuTV舉行《世界盃狂熱倒數記者會》 ，為大家介紹即將推出有關世界盃的綜藝節目。主辦國卡塔爾是首個舉行世界盃的中東國家，當中陳安立（Brian）孖住羅允芝（Giann）拍攝旅遊節目《兜轉卡塔爾》了解當地文化。在接受《香港01》訪問時，Brian坦言因為到訪當地旅遊，所以有情意結：「不過都唔奢望佢可以踢到決賽，始終實力上比起其他球隊都差少少，不過都希望佢哋踢出好成績。因為卡塔爾係亞洲來講實力都幾強。」

ViuTV將會免費播出19場比賽直播。（ViuTV）

陳安立早前孖住羅允芝到卡塔爾旅遊。（葉志明 攝）

Brian與強尼（許博文）一樣，期待美斯同C朗可以同場較量：「因為美斯都放風話應該係最後一屆世界盃，都合理嘅已經四十幾歲（編按：美斯現年35歲），所以都期望佢有個完美的落幕，始終美斯係我哋一代人集體記憶，一個時代象徵。」當中Brian就睇好法國隊：「我不負責任咁講，其實今屆冠軍我都睇好法國嘅，因為由上屆到宜家呢四年，無論係國際賽同球員都唔差。」

Brian就睇好法國隊。（葉志明 攝）

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