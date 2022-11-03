MIRROR成軍4周年　官方歌迷會上載訪問片段勁感人

MIRROR成軍4周年，官方IG上載新相並發文表示：「感謝MIRO嘅一直陪伴」(IG圖片）

今日(3日）係MIRROR成軍四周年的大日子，官方歌迷會上載咗一條約8分鐘嘅影片，問到MIRO做過最令自己感動嘅事，姜濤表示：「鍾意同一樣嘢可以鍾意咁耐，而且支持咁耐，都幾難得嘅一件事情。佢哋只要每次都嚟睇表演都令我印象好深刻。」

官方歌迷會除有訪問片段之外，亦有12子嘅靚相。(網上圖片）

Edan（呂爵安)認為大家因為一個電視節目支持MIRROR係一件好難得嘅事，亦同佢令佢心存感激；Anson Lo(盧瀚霆）表示每次見到fans去看他們演出，都會令他們感到所有嘅辛苦以及準備都是值得的。問到假如有機會同MIRO做一件事，Lokman(楊樂文）同AK（江熚生）就話想一齊做善事、探訪小動物;姜濤表示入行前唔多鍾意去旅行，直到早前與家人外遊之外，發現比想像中有趣，所以有機會的話，想與MIRO去旅行，而Anson Lo亦希望與MIRO一齊去旅行飲飲食食同購物。

Edan話想同MIRO打牌。（IG圖片）

問到有咩想同MIRO講，AK表示:「可能我不配，但如果你們仍在 ，感謝你們一路相伴。」Lokman希望大家過得開心，繼續為自己加把勁「有時情況或狀態可能係會有啲難，但我相信個天一定會好起來」Alton表示MIRROR與MIRO仍在學習階段，希望大家能保持過往嘅一份耐性，並做到有增無減。Anson Lo就話:「 任何大大小小嘅時刻都守候住我哋，好多謝你哋。」姜濤接力表示：「用作品去保護大家，用作品同令大家驕傲。」Edan希望可以做到大家都以MIRROR為勞。