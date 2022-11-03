Jace陳凱詠半年冇出歌擬離開環球　P1X3L一臉愕然：有啲咁嘅事？

「華納三寶」MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾以及鄧麗欣（Stephy），P1X3L今日（3/11）出席時裝品牌宣傳活動，吸引近百名粉絲到場支持。雖然P1X3L已有一段時間沒有合體出席公開活動，但他們接受訪問時表示私下經常見面。歐鎮灝（George）亦明顯消瘦不少，他透露是因為早前拍劇導致不斷消瘦：「而家不斷食返嘢增返肥，拍緊《那年盛夏我們綻放如花》，同Marf（邱彥筒）、Marco（葉振弘）拍。」



P1X3L透露11月中就會推出新歌，是一首送給粉絲的慢歌。（陳順禎攝）

Marco最近在一個飲食廣告中透露恨拍拖，當被問到感情狀況時，隊友吳啟洋（Phoebus）和George連忘將咪遞到Marco面前笑言：「呢個要講！呢個要講！」Marco坦言：「拍拖個個都想㗎啦，呢個世界大家都係寂寞㗎嘛，咁我都係呢個世界一分子，我都好想搵到個伴侶嘅」。

至於Marco的擇偶條件，Phoebus大爆對方「好高㗎，好挑剔」，Marco解釋：「好高，要米八咁高，最好高過我。（鍾意姐姐？）唔係嘅，可以係好高嘅妹妹，講笑啫。我覺得高係智慧要高，因為我比較轉數快，要跟得上我Channel轉數要快少少。」Phoebus笑言：「聽你講嘢真係好似聽Sica（何洛瑤）講嘢。」Marco呆了一會再說：「尷尬尷尬。」Phoebus補充：「因為呢個真係有機會，所以畀返啲空間。」

三子表示非常期待月中於西九文化區藝術公園大草坪舉行的戶外騷。（陳順禎攝）

談到師姐陳凱詠（Jace）已有半年沒有出新歌，亦可能計劃離開環球唱片。三子聽到時先一臉愕然反問：「嘩，有啲咁嘅事呀？」George說：「半年冇出歌？我哋都半年冇出歌呀，差唔多情況啫。」三子對望互笑後，Marco續指：「呢樣答唔到你，要問返佢本人先知。」Phoebus表示：「我哋暫時都順利嘅，因為我哋嚟緊有表演，嚟緊11月都出歌嘅。雖然隔上一首有少少耐，三月呀。（George：都半年啦，係咁㗎係咁㗎），可能佢（Jace）都會繼續出嘅，係咁嘅意思呀嗎？」George和Marco齊聲說：「真係唔知喎，會嘅會嘅，我覺得會嘅會嘅」，George再指：「我哋支持Jace嘅，支持佢繼續默默地努力。（Marco：同我哋一樣。）加油。」