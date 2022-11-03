季前賽｜葛綽瑤Yoyo首次拍劇演技受到批評 ：好壞我都會接受

四年一度的體壇盛事世界盃足球賽將會在11月20日於卡塔爾舉行，屆時由卡塔爾隊及厄瓜多爾隊展開揭幕戰，ViuTV將會免費播出19場比賽直播。今日（3/11）ViuTV舉行《世界盃狂熱倒數記者會》 ，為大家介紹即將推出有關世界盃的綜藝節目。當中《波係咁踢》由葛綽瑤（Yoyo）、楊安妮（Win Win）、何洛瑤（Sica）、許寶恆（Alice）、米露迪及鍾卓穎（Ash）擔任主持，會以花式迷你足球小遊戲挑戰各方好友及嘉賓與觀眾一同倒數迎接四年一度的體壇盛事。

葛綽瑤（Yoyo）擔任《波係咁踢》的主持人。（葉志明 攝）

Yoyo在接受《香港01》訪問時，坦言自己甚少觀看足球比賽，但每一次都會因為陪伴爸爸而看：「我都好enjoy嘅，爹地就會搣花生，我同媽咪就會等食。不過我通常唔係記住個（球隊）名，而係記顏色。」被問到今次同爸爸會支持哪對球隊時，Yoyo就搞笑表示：「Er......我要再睇下。」

Yoyo多數係陪爸爸睇波。（葉志明 攝）

現時ViuTV劇集《季前賽》正在熱播，在劇中Yoyo飾演的癡女「河馬」與主角姜濤有感情線，節目出街後，網民對她的演技評價不一、好壞參半，而Yoyo就回應：「我見好多人會留言，其實好壞我都有睇嘅，當然好多謝同好開心有好多人支持，因為我預期中係有更加多嘅負評，自己都有一定嘅心裡準備，但係出嚟結果係好多粉絲都會留言俾我話『知道你第一次拍，已經好好啦！唔好緊張，加油』，我收到呢啲評論真係非常開心，唔可以要全部人都鍾意你，好壞我都會接受，希望可以盡力佢改善，下次有機會再嚟會捉緊。」

另外，Yoyo更分享Casting時的趣事：「上年節目巡禮其實有介紹《季前賽》，我以為呢套劇已經拍咗，所以當我收到稿個陣，唔知道係拍咩，淨係知道要Casting，所以我收到時候以為唔係真係做呢個角色。」

Yoyo接受網民對於她演技的評價。（葉志明 攝）

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