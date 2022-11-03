《虛顏》播放破6億　宋茜許魏洲《誰都知道我愛你》刻劃大人戀愛

陸劇題材愈見多元，除了最為人熟悉的古裝宮鬥劇，近年也接連亮出甜寵、職場與虐心等拿手好戲，觀眾可以追的劇種愈來愈多！今日為各位整理了「年末必煲陸劇清單」，其中最擄獲人心的「甜寵擔當」《那小子不可愛》和「爆款短劇」《虛顏》現已在「黃Viu煲劇平台」上架；而「顏值CP」宋茜、許魏洲主演的《誰都知道我愛你》亦已於上周開播，香港觀眾可以趁住打風緊貼最新進度。

爆紅短劇：《虛顏》

人氣古裝短劇《虛顏》講述傾國傾城的相國府之女沈沁不願成為維穩政局的工具，她在大婚前夕誘騙女畫師十七（柯穎飾）換臉代嫁，換臉後的十七卻意外發現夫君正是她暗戀多年的救命恩人蕭寒聲（丞磊飾）！兩人在朝夕相對下漸生情愫，發展出一段刻骨銘心的愛情。

《虛顏》已於「黃Viu煲劇平台」全套上架，香港觀眾可以足本重溫。

被喻為「年度短劇黑馬」，人氣古裝劇集《虛顏》在九月底播出後，隨即掀起新一輪網劇熱潮，官方播放量至今更突破六億次，堪稱「刀仔鋸大樹」的代表！不少網友大讚該劇畫面精緻、故事紮實，節奏明快緊湊，因此被封為「B級成本、A級製作」，男女主角丞磊和柯穎更因而一炮而紅，成為新一代短劇男、女神；其實《虛顏》也是「丞柯CP」三度合作的短劇，難怪二人的高甜互動收放自如，為劇集生色不少！一套十八集的《虛顏》每集僅十多分鐘，最適合分秒必爭的現代人無痛煲劇，該劇已於「黃Viu煲劇平台」全套上架。

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都市愛情：《誰都知道我愛你》

改編自月下簫聲的同名小說，都市愛情劇集《誰都知道我愛你》講述何笑然（宋茜飾）暗戀蕭尚麒（許魏洲飾）長達八年，可是男方卻對女主閨蜜陳菲兒（龔婉怡飾）情有獨鍾；原本形影不離的三人因為大學畢業前夕的各種誤會，友情徹底崩盤、從此各奔東西。何笑然遭遇愛情與友情的雙重打擊後決定離開上海，並在外地成為了深夜電台節目主播，三年後她卻與蕭尚麒意外重逢！兩人帶着對彼此的誤會和不解在他鄉相遇、在相互關心的過程中學習理解，最後相知相愛攜手同行。

都市愛情劇集《誰都知道我愛你》逢星期三至六在「黃Viu」上架。

韓國女團出身的宋茜回國發展後，參演了不少叫好叫座的電視劇，她也憑藉自身努力漸漸上位，成功轉型為一線演員；男主角許魏洲則是演顏俱佳的男神代表，能夠駕馭不同角色，《誰都知道我愛你》更是二人首度合作的電視劇，該劇主打成年人的浪漫愛情與成長，更能引起都市男女的共鳴！劇集逢星期三至六在「黃Viu」上架。

浪漫甜寵：《那小子不可愛》

除了以上熱播劇集，浪漫甜寵劇集《那小子不可愛》亦已於「黃Viu」全套上架！該劇講述高冷孤僻的企業繼承人顧榮（劉特飾）決心自立，因而成了一名在逃總裁。為了逃避父母的追捕，顧榮僱用蘇家武館第十八代傳人蘇靜靜（凌美仕飾）作為自己的貼身保鏢，性格、習慣大相徑庭的兩人由此開啟室友生活，卻在逗趣橫生的同居中產生交集，漸漸走向彼此、温暖彼此。