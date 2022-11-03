CP訓練營｜排球男神李爾晨空降激發雌性荷爾蒙　Zaza：係我理想型

J2（82台）11月重頭綜藝節目-戀愛真人騷《CP訓練營》昨晚播出第三集。7位受訓者Argus、Zaza、Yeung、Eileen、Jaxson、Michelle、Gillian進行首輪好感度投票，當中最令人意外的，是第一集「乏人問津」的Gillian。這集雖然由Michelle手上奪回Jaxson「好感度」，可惜最終卻「神女無夢」，Gillian選擇投白票：「本身我對男仔嘅寄望係再高啲，我暫時未有有好感嘅男生。」7人之中則以「唔聲唔聲」的Eileen最受異性歡迎，整個投票過程中只有她一位受訓者得到兩票「好感度」，票數分別來自其首輪戲劇拍檔阿Yeung，及開到口表明Eileen是其理想型的Argus。雖然Argus明知Eileen暫時對Yeung較有好感，但癡心的他卻表明不會改變心意：「大家都知我鍾意邊個啦，我好明確，我喜歡嘅就係嗰種類型，無論佢係咪鍾意我定點樣，我都唔會變。」Man到爆！



Eileen同阿Yeung互有好感，亦都互相投咗大家一票。同樣對Eileen有好感嘅Argus自然好失落啦。

+ 16

昨晚最大高潮，是最後一位受訓者終於來到訓練營，他是身高高達185cm的「排球界男神」李爾晨（Kyle）。由於Kyle高大威猛、魅力爆燈兼且談笑風生，一到埗即令現場女士陷入瘋狂狀態，最亢奮的Gillian及Zaza更忍不住瘋狂喪笑，當中尤以熱情開朗的Zaza最為「災情」嚴重，對著Kyle不但全程笑至心心眼，更在鏡頭前秒表心跡「我愛Kyle」：「Kyle係我理想類型，因為我鍾意啲開心啲同埋會笑嘅男仔，同時又會健身，呢兩樣佢都中咗！」獲Kyle封為「港版宋智雅（韓國戀綜《單身即地獄》參加者）」的Gillian，在Kyle到埗後亦由「距離女王」化身「開籠雀」，並直認心情大好。至於「男事主」Kyle，在四位女受訓者中，亦同樣最留意Zaza及Gillian，新一段三角戀似乎亦是一觸即發，Kyle說：「Zaza我感覺到佢好正能量、好陽光、好有活力，Gillian就自帶一種神秘感同距離感。」令人更好奇三人後續發展。

行路都有陣男神風！

曾為甲一排球員 拍攝《男排女將》為人熟悉

翻查資料，李爾晨排球戰績相當彪炳，曾為香港男子甲一排球員的他，曾為自己球隊勇奪無數佳績，包括首個全港公開馬拉松排球賽冠軍等。另外樣子標青的Kyle，亦曾參選過「2012 FACE UStar校花校草」並入圍最後五強，及是2016年國際先生香港代表。2017年開始參與劇集拍攝的Kyle，2020年因拍攝《男排女將》並飾演排球運動員成功入屋，近年主攻劇集拍攝及綜藝節目主持。除了是演藝人及成功的運動員，肌肉力量型的Kyle還是健身室創辦人，可謂周身刀張張利。