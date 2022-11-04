季前賽｜美魔女童愛玲劇中拋棄姜濤　現實勁盡責兒子考上法律系

姜濤孭飛的ViuTV新劇《季前賽》熱播，除了參演的陳卓賢、呂爵安、邱士縉、郭嘉駿和梁業等Mirror、Error成員備受注目，與他們有對手戲的一眾女角們也先後成為媒體追訪對象，包括飾演姜B阿媽的49歲童愛玲，叫觀眾又恨又愛。



恨，因為劇中的童愛玲竟狠心拋下兩個兒子玩失蹤四年，再看到姜濤無法原諒母親並將母親趕走的那種悲傷眼神，很容易看得入戲打從心裡責怪童愛玲：「兩個仔咁乖，點解咁都做得出？」

童愛玲在《季前賽》飾演姜濤媽媽，因而被稱為「奶奶」。

愛，試想想劇中童愛玲單親媽媽的處境，遊走在自強與脆弱之間，背後會否又是一個動人情節，正在留下伏線，等待細心飾演？另外再加一點點私心，看到49歲童愛玲keep得那麼好，回想她與黎明1994年合作拍攝的「天地情緣」廣告時的悸動，就像封塵引擎突然撻返著。

黎明曾與童愛玲合作。（影片截圖）

童愛玲多年未在幕前演出，是次低調復出，一係唔做，一做就係拋棄姜濤的媽媽，咪話無壓力，幸好童愛玲表示觀眾都很nice，會稱呼她做「孝媽(姜濤劇中飾演阿孝)」，甚至尊稱她為「奶奶」。童愛玲又指跟姜濤等年輕人合作，在他身上學到很多新事物，要不是跟姜濤合作的話，很多年輕人的事都不知道，這對她和親生兒子溝通有幫助。

童愛玲最新相片氣質依然。（IG@bonnie_lai_suk_yin_）

無錯，現實中的童愛玲也是位媽媽，兒子年紀比姜濤細，雖她曾向媒體表示兒子「無佢(姜濤)咁乖咁生性，如果好似姜濤咁就好」，但事實上兒子好叻仔，現在正在美國University of Washington讀Law。童愛玲表示，原本自己也在美國陪兒子開學，後來接到ViuTV急call出席《季前賽》活動，所以才回港參與宣傳。

童愛玲兒子舊時在香港讀書感到壓力，於是在英識教育安排下，送兒子入讀英國學術成績教強的Shrewsbury School。（網上圖片）

講起兒子，童愛玲回想當年也會逼迫兒子讀書，「佢辛苦時我又辛苦」。後來有感兒子在香港讀書壓力大，在朋友介紹下認識了英國升學專家陳思銘Samuel Chan(英識教育合夥人)，繼而送兒子到英國入讀學術性較強的寄宿學校Shrewsbury School。

兒子赴英留學後，童愛玲明顯感受到兒子的成長，比從前更有責任心，更懂得關心身邊的人：「兒子是獨子，沒甚麼照顧別人經驗，而且入學時間不長，但竟獲舍監安排，負責照顧同樣來自香港的學生，當香港學生的學長，這讓我覺得很神奇！」

童愛玲兒子在英國寄宿學校內，學懂照顧他人、更具責任心，又懂得為將來作規劃，定下目標做律師，令童愛玲相當安慰。（網上圖片）

兒子的蛻變還包括學會規劃未來：「記得有一天他打電話給我，他說他大學想讀法律，叫我幫他找一間香港律師樓當實習生。我知道兒子文科成績很好，以為他會喜歡人文科目，加上他A-Level應考科目是地理、德文、商業等，對他日後讀法律幫助不明顯，日後會讀得很辛苦，勸他考慮清楚。」

沒想到兒子已有全盤考量：「他語重心長跟我說，會先報考LNAT(英國法律學院入學考試)，考試成功後便報讀英國大學的法律系。要是不順利也有Second Plan，轉攻美國及香港大學的法律系。」童愛玲聽罷相當安慰，有感送兒子到英國讀書是正確決定。

童愛玲不時都會在IG分享近況。（童愛玲IG）