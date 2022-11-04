姜濤沉澱後暫緩29歲退休計劃　難忘帶家人去旅行：第一次傾咁多偈

姜濤夥拍《季前賽》導演袁劍偉，今日（4/11）現身由鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目「口水多過浪花」。他們詳談拍劇時的點滴和難處外，姜濤亦重提與家人歐遊時的難忘回憶，他更兌現與Do姐的承諾，親口向姜媽媽講「I Love You」。至於曾揚言要盡早退休的姜濤，經過這段時間的沉澱後有了新想法。



姜濤夥拍《季前賽》導演袁劍偉接受Do姐訪問。

自小熱愛打籃球的姜濤坦言很嚮往拍攝《季前賽》，袁導亦根據每位演員的性格和技術來安排角色。袁導要求每一球、每一個入籃都要真做，姜濤坦言：「由朝早射到傍晚先有嗰個Shot」。回想起選角時的情況，袁導指要演員打一場籃球，再觀察他們的性格分配角色：「姜濤打波幾自我」。姜濤續說：「簡單啲講，我比較獨食。由細到大喺生活環境冇咩太多自信，慣咗會喺球場靠呢樣嘢攞返自信。都同阿孝呢個角色前期有啲似，就係唔係好信人，可能信自己會好啲。」

袁導指要演員打一場籃球，再觀察他們的性格分配角色：「姜濤打波幾自我」。（劇照）

Do姐以「爭議性話題」帶出姜濤在劇中初期身形比較圓潤，及後又瘦了不少，有觀眾察覺到直言「唔連戲」，她說：「第一集頗肥，第二集又瘦啲」。姜濤笑言：「我衰食太多嘢，嗰時冇諗太多，要打波就食多啲嘢補充下體力，但拍拍下去到中間唔係好對路。我由第一日開始唔係好敢睇playback，跟住覺得『唔得啦，唔得啦』。到中間真係fit番，問題又出嚟啦，可能明明係同一間房嘅出入，呢間房入去係肥嘅，但嗰頭出嚟就瘦番，係有啲觀眾會覺。」Do姐追問磅數上的差距時，姜濤指：「差10kg」，Do姐非常驚訝，他再說：「但都好快，因為我知道『死啦死啦』，之後就瘦番啦，後尾中間疫情停咗兩、個禮拜，嗰排冇得出去打波…」姜濤笑指減肥是「一生嘅課題」。袁導坦言沒有要求演員有特定的身形和磅數：「我睇戲㗎嘛，點會睇呢啲嘢」，姜濤立即表示：「所以我好鍾意佢…好彩後面瘦番好多，前面肥一排」。

Do姐以「爭議性話題」帶出姜濤在劇中初期身形比較圓潤，及後又瘦了不少。（劇照）

他們亦透露張繼聰和呂爵安（Edan）經常「爆肚」，姜濤更突然間說了一句「我唔要」成為了觀眾喜愛的口頭禪，他說：「生活中有好多嘢都唔係好想要，花姐成日話我硬頸呀，我就會話『我唔要』」，Do姐問：「你硬頸㗎咩？」他解釋：「對於音樂上嘅嘢係好硬頸，唔會因為太多人哋嘅意見去改」，袁導認同：「做呢行係要有啲堅持」。袁導亦有安排演員上戲劇堂，姜濤回想起與葛綽瑤（Yoyo）的一幕戲，因有導師在場令緊張的他感到安心：「而家唔會稱自己做演員，因為我覺得演員係要磨練好耐，我係一個學習嘅人，所以對於每一個鏡頭面前要做啲咩，始終會有少少緊張，拍嗰下要迫自己有信心。」對於姜濤的演技，袁導評價他正在做「Age appropriate（適齡）嘅事」：「23歲嘅年紀，做到嘅嘢係咁樣…（Do姐：有咩可以改善？）打開自己嘅感觀多啲，某啲scene仲喺自己世界入面，打開多啲、接受對手嘅戲多啲就會好好多。」

他們亦透露張繼聰和呂爵安（Edan）經常「爆肚」，姜濤更突然間說了一句「我唔要」成為了觀眾喜愛的口頭禪。（劇照）

講完拍劇，Do姐就關心姜濤的近況：「呢幾個月過成點？」他滿足表示最開心是與家人去旅行，而歐洲亦是他親自挑選並擔當導遊一帶六：「最開心帶屋企人去旅行，由出道到而家都冇想像過，第一次傾咁多偈。有一日突然之間見到屋企人身體冇咁好，都比較耐冇返屋企，同屋企人相處，尤其媽咪、舅父…有好多位都需要幫手，趁佢哋仲行到，好想帶佢哋…入呢行都會好忙，好想趁呢段時間，仲行到嘅時候去多啲地方。」雖然過程辛苦，但他卻表示好開心，更兌現與Do姐的承諾，親口向姜媽媽講「I Love You」：「喺歐洲酒店時候就講咗，佢唔敢相信我會講呢啲，佢話做咩事，係咪有其他嘢要講。佢開頭有啲驚，我話純粹想講，又諗起同你個承諾。」

姜濤滿足表示最開心是與家人去旅行。（IG圖片）

他透露家人到達歐洲後一度感動落淚：「第一日阿媽同姨媽有喊，以前家境唔好冇咩去過外國，even去到其他地方旅行都唔敢洗費太多，今次覺得唔使煩惱呢啲，可能覺得我大個，可以帶佢哋出去就好感動。」今次的旅行令他深深感受到家庭幸福：「以前冇咩著重，入行係為咗尋求舞台上嘅快樂，有時屋企嘅幸福係冇咩care，今次好明白，嚟緊每一年都希望可以同屋企人有咁嘅聚會。」

曾揚言希望29歲退休的姜濤，經過這段時間的沉澱後有了新想法，坦言30歲後想集中做演員：「歌手完成晒我想完成嘅嘢，可能30歲後就專心喺演戲道路發展。」他亦透露下年會推出第十一胎，並預告是全新系列的歌曲，相信姜糖們已經非常期待。

點撃睇《季前賽》劇照：