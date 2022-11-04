她和她的戀愛小動作︱幸卓輝爆肌「床戲」養眼　慘遭吳家忻賜死

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟主演的Viu Original本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》本周末結局在即，不少猛人串星如岑珈其、凌文龍、栢天男等都相繼現身，而飾演吳家忻前男友的昇陽娛樂（前稱太陽娛樂）新人幸卓輝（Matthew）亦將終極登場，並以爆肌「床戲」洗擦觀眾眼球！

過往曾在電視劇集《IT狗》飾演「奸角」而嶄露頭角的Matthew，今次在《#她和她的戀愛小動作》大放笑彈，他在劇中演繹一名迷信的攝影師，因風水關係而留長手指尾的指甲，但最後卻被家忻剪斷指甲而身亡。

幸卓輝飾演一名迷信的攝影師，因風水關係而留長尾指指甲，但最後卻被家忻剪斷指甲而身亡。

幸卓輝留長尾指指甲十分惹笑。

吳家忻出手賜死前男友幸卓輝。

Matthew跟家忻首度合作卻默契十足，他大讚對方演出很放、極具喜感。提到大晒胸肌麒麟臂的半裸「床戲」，Matthew表示得啖笑：「其實跟家忻並無親密鏡頭，劇情拍攝以喜劇呈現，所以過程好開心，當日場『床戲』，我都係到現場先知，因為要袒胸，所以Roll機前不斷做掌上壓谷肌。」模特兒出身的Matthew擁有健碩身材，之前拍攝MV亦曾嚐袒胸露膊，Matthew直言視乎劇情需要，個人而言絕無裸露底線，十分專業。

幸卓輝為這場爆笑「床戲」事前狂做掌上壓谷肌。