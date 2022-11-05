超能使者｜父子死別戲令人心酸　楊證樺難抽離︰拍到好唔開心

高佬（楊證樺飾）與明仔（潘墨凌飾）父子催淚生離死別戲令人動容。

《超能使者》昨（4日）晚劇情高潮迭起，全集焦點必定是高佬（楊證樺 飾）父子的催淚生離死別戲。上集講到阿鏈（陳展鵬 飾）出橋幫明仔（潘墨凌 飾）為患肝病的父親高佬眾籌醫病，第五集高佬獲醫院通知終可換肝，惟不知就裡的明仔為賺錢救父遭小混混利用運毒，連累誤食「有餡」朱古力的同學仔身亡。自知闖禍的明仔慌忙逃走，高佬因搵仔錯失換肝機會…當中父子相遇的一段真情對話亦令人動容，被爸爸怒打痛罵的明仔聲淚俱下：「我唔係貪錢呀，我係想賺錢幫你換肝咋！屋企冇錢畀你做手術，你一定冇得醫，我唔想你死呀老竇，你唔好離開我啦…」語畢父子相擁爆喊，令網民紛紛嗌感動：「喊死」、「明仔父子做得好好」、「囝囝幾好戲」。

明仔（潘墨凌飾）為救病父挺而走險。

事件之後愈鬧愈大，被黑幫追殺的高佬父子躲於山頂，走頭無路的高佬萌輕生念頭，將老鼠藥混入熱粥餵兒子，並準備自行了斷…四名「超能使者」趕至欲制止悲劇，惜明仔已告死亡，眾人淚灑當場。此時劇情峰迴路轉，Q姨（唐詩詠 飾）忽然靈機一觸並即對明仔進行心肺復甦，成功令明仔回復心跳兼「起死回生」。子善透露這幕五人哭崩場面，拍攝難度甚高：「我哋要五個人同時一齊喊，當日Jazz趴喺地下一路畀對白我哋一路標眼淚，見到佢都喊晒，我哋仲唔開行Turbo咩，大家拍完個心都好悒。」

子善透露這幕五人哭崩場面，拍攝難度甚高：「我哋要五個人同時一齊喊，當日Jazz趴喺地下一路畀對白我哋一路標眼淚，見到佢都喊晒，我哋仲唔開行Turbo咩，大家拍完個心都好悒。」

劇中，楊證樺餵囝囝食「加料粥」，由扮冇嘢到唔忍心，直至囝囝斷氣而崩潰爆喊，每個微表情都充滿戲味。

飾演高佬的楊證樺今集大晒超班演技，由痛心打仔到回憶父子溫情畫面，及至毒死兒子後喊到口水鼻涕都流埋，幕幕都讓人痛心，Jazz受訪時透露盼望透過相關故事帶出「走上絕路並非解決方法」訊息。楊證樺則坦言這是入行以來最淒涼及心痛角色，亦是其最喜愛角色之一，並感激Jazz給予這個機會：「當初Jazz同我講呢個故事時我已經想喊，一埋位就好有感受。因為劇情要親手殺死自己個仔，由接到劇本到拍完個人都Keep住沉醉喺角色入面，好唔開心。」他又透露每次埋位前都要花半小時以噴槍化出「肝病妝」，並謂由於顏料太食皮膚，搞到塊面爆晒瘡。

楊證樺則坦言這是入行以來最淒涼及心痛角色，亦是其最喜愛角色之一。

對於「明仔」演技獲監製及網民讚賞，楊證樺指對方聰明乖巧，二人合作十分舒服：「拍之前都有同佢傾偈，了解吓佢背景、點解鍾意做戲，慢慢拉近距離，之後埋位就好易演到。佢都熟讀劇本、做足晒功課先嚟現場，所以對稿一、兩次就拍得。」飾演楊卓娜女兒「晴晴」的林靖文，日前思念亡母的爆喊戲也引起不少關注，她之後於社交網留言多謝監製及一班「超級好嘅前輩」楊卓娜、家樂、詩詠、山聰等，並謂：「喺你哋身上我學到唔同嘅演技。」

對於「明仔」演技獲監製及網民讚賞，楊證樺指對方聰明乖巧，二人合作十分舒服。