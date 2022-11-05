季前賽｜導演袁劍偉回應網民劣評劇本　「唔知道大家會每晚睇」

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔），以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》至今播出十集，劇集共15集，下星期將會迎接結局篇。觀眾的評論好壞參半，有人認為不少情節反映香港社會現實，成功引起觀眾共鳴，但亦有網民指出，既然是以籃球為題材的運動劇，最想看到的是兩隊球隊之間的角力、競爭和成長，但是當中就缺乏男生們為求進步而奮鬥的熱血情節，昨日（4/11）第十集播出後，導演袁劍偉以及一眾演員齊齊開直播，解答網民的疑問。

季前賽｜導演袁劍偉讚MIRROR成員演技好 稱劇集為運動劇並非賣樣

《季前賽》已經播出十集，不過網民就對劇集的評論好壞參半。（劇照）

當中就有網民表示：「睇得出演員演技好，但係劇本真心差，冇重點！」而導演袁劍偉就回應《季前賽》的劇本寫法偏向電影模式：「因為我哋寫劇本個方法唔係episodic，即係唔係一般電視劇咁樣，一集一集就完到，其實佢一路係𠹌到尾，呢個寫法係預計啲人一次過睇晒15集。」因此袁劍偉認為以一集集形式播放，可能會給人一種散亂的感覺，為此他表示：「點樣解決呢？因為我唔知道大家真係會每晚9九點半坐喺度睇，我預計大家等五集一次過睇。」

導演袁劍偉與一眾演員開Live回應網民的問題。（直播截圖）

被問到《季前賽》劇名與內容有着巨大出入，當中甚少有關打籃球的情節，袁劍偉就回應：「講到尾都係資源問題，我哋拍唔到咁多籃球，咁《季前賽》已經講咗係一場無關重要嘅籃球比賽，但係人生嘅成長大賽，所以主要嘅內容都係講人生成長多過籃球。」肥仔亦認同導演的觀點，認為可能觀眾看太多運動競技的漫畫，因此會默認有關籃球的劇集，當中就會講述主角們在球場上各種競技：「呢件事講緊大家各自嘅生活，然後連接一啲貼地、好現實嘅事，再連繫到大家嘅關係。大家好執着籃球劇集點解唔講多啲打波，有時係睇你點睇。」

季前賽｜男主角Ian陳卓賢戲份少惹網民不滿：關老豆都多鏡頭過佢

身為男主角的Ian在劇中出場率極少，令不少網民不滿。（劇集）

Ian是《季前賽》的男主角之一，但十集加起來的戲份卻少之又少，令網民相當不滿，對此導演表示：「Ian嘅戲唔係真係好少，其實大家都差唔多，佢會集中喺第11集到第15集。我哋係想講兩隊人喺第五集落咗盟約，就係兩個月之後打波，喺呢段時間佢哋係冇任何交集，所以呢個係設計上令佢哋冇交集，但係Ian嘅戲係會慢慢滲入嚟，去到後面會多咗好多。」最後有網民表示：「導演嘅口味咁樣，希望唔好再有下一次。」而導演亦直接回應：「你咁樣講嘅話真係未必有下一次，真係唔好意思，未必有機會再拍劇。」

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