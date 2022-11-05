李佳芯挑剔自己做得未夠好　認有不足：以前講對白𦧲到人哋聽唔到

有線電視主持出身的李佳芯（Ali），30歲才毅然轉投無綫（TVB）做演員，只用了短短6年時間就憑劇集《BB來了》成功登上視后寶座，大受觀眾歡迎！不過Ali近日接受常霖法師（葉青霖）訪問時，直言一向對自己要求好高，甚至會挑剔自己，令壓力倍增：「我本身就係一個會成日覺得呢樣做得唔夠好，呢樣可以好啲，即係我永遠都係會挑剔自己嗰種人。」



李佳芯（Ali）直言一向對自己要求好高，甚至會挑剔自己，令壓力倍增。（YouTube影片截圖）

Ali拍劇十年以來成功塑造了不少角色，演技備受肯定，但其實她在初期亦飽受網民抨擊，質疑她的表現，Ali亦坦言難免受到打擊：「我以前睇完我會唔開心㗎，當然一個新人出到嚟梗係會好介意人哋點樣睇我嘅表現啦，所以我會睇啲留言，但每次睇到有人鬧我又真係會唔開心。譬如以前啲人話我講嘢好𦧲，可能我以前唔習慣用語言表達自己，尤其是一做角色嘅時候呢，我就會𦧲咗對白佢，有時情緒帶動咗呢，我講嘢就會好𦧲，講對白好𦧲，𦧲到人哋聽唔到，跟住我就留意返自己，我就會諗返點解我會咁呢？我講對白真係唔係咁好，同埋有時可能有啲表情唔識得控制個力度，可能會有啲誇張咗，我會自己諗返同自己改善。」

Ali曾因網民負評而唔開心。（YouTube影片截圖）

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雖然Ali曾因網民負評而大受打擊，但她亦表示感激他們令自己積極改進，而現時的她已經學會調節心情：「原來challenge自己都係一個進步，但有時鼓勵自己放手，過程都係一種享受嚟，兩種唔同嘅享受同得着，我開始攞嗰個平衡，同埋從演戲發覺，其實你有時愈執着，有時事與願違，咁你諗嚟做乜啫？我哋演戲有度好就係我哋共同創作㗎，係所有嘢一齊㗎，只不過你係中間做戲嗰個人，但其實唔係你一個人嘅功勞，唔係你最叻，你冇嗰班人幫你擺一個咁嘅角度，你會影得靚？冇幫我遮遮眼燈，可能我已經好醜樣，我只不過係其中一part，你唔好睇到自己咁大囉。總之我每一次個過程享受完，我有進步，有得着，可能大家開心，完成咗一個好開心嘅project，大家都合作得好好，口碑又唔錯，有人鍾意或者睇到有共鳴，對我嚟講已經perfect喇，呢個就係完美囉！」

學會調節心情！（YouTube影片截圖）