林俊賢被指「狗男人」反斥前妻精神虐待　否認要求女兒驗DNA

林俊賢是80年代當紅男星，女兒林鈺洧（Denise）當選應屆港姐冠軍後是非不絕，林俊賢前妻Jasmine力斥男方是「狗男人」，當年曾兩度被暴力對待，打至臉腫，更曾要求女兒驗DNA。

林鈺洧母親控林俊賢多次暴力對待 曾要求墮胎及與女兒驗DNA

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林俊賢今日在微博回應事件，並逐點反擊前妻。他承認曾與前妻發生兩次肢體衝突，寫道：「第一次受到重擊（自衛）然後（還）一巴掌。第二次也是經過無數次家暴我，包括精神暴力，衝到我面前用手指著我鼻哥。我忍不住用口咬了他手指 。立馬報警離開（安排好的）其實我這段回應明理嘅人都知道發生乜嘢事，都不需要我多講了。」

對於Jasmine聲稱該重擊只是「一般女性能夠做到的動作」，他反擊指：「不止一次，之前有無數次，包括巴掌、拳打，每次開早班時凌晨四點一巴打醒我，吵架時一言不合打爛屋企所有東西，拿菜刀威脅、在車上用腳踢爛擋風玻璃等等無數次。」他表示這是女性懷孕期間會有抑鬱情況，故他嘗試理解及忍讓，但承認為自己都有處理不當。

林俊賢逐點反擊前妻。（微博@林俊賢wilson）

林俊賢逐點反擊前妻。（微博@林俊賢wilson）

林俊賢逐點反擊前妻。（微博@林俊賢wilson）

林俊賢逐點反擊前妻。（微博@林俊賢wilson）

對於Jasmine指曾被前夫以棒類物襲擊，林俊賢直指：「全部不實，全部廢話！咬文嚼字做他的目的，忍嗰個係我。」他表示自己從來沒有手持武器，也未試過強行進入母女房間，當時只是咬了對方手指一下，女方已立即報警，但警方不願受理，擾攘半小時才離開，並非女方所指的「有20個警察保護」。

林俊賢透露2人隨後分居，至女兒3、4歲時，女方曾要求復合遭他拒絕，自此拒絕再見面，但期間有提供生活費。對於被前妻Jasmine指控要求女兒驗DNA，林俊賢直接否認：「沒有要求女兒驗DNA」，並對Jasmine的不實指控不予置評：「請她慢慢繼續做戲，假惺惺，不願置評。」

林鈺洧靠爸爸林俊賢之名出道。（ig@denicelams）