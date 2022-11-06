晚吹｜港女通關去泰國即瀨嘢　旅行最後一日勁易出事：容易被跟上

由潘紹聰、岑樂怡（阿妹）及詹朗林（JJ）主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》，昨晚（5/11）一集邀請到法科黃法乾師傅分享靈異事件，當中講到港人旅遊要注意的事項，特别是行程的最後一天，以免令靈體纏身！



有港人參觀猶太人集中營後險出事。（節目截圖）

有不少驅鬼經歷的黃師傅，在節目中提及曾遇到一位患有胃潰瘍的女事主，戒酒後胃潰瘍情況仍然持續好幾年，求醫後亦沒有好轉，因此黃師傅就開掛發現女事主在2019年西北方冒犯了惡靈，而女事主當年只去了一次旅行，就是遠赴德國參觀，因此黃師傅表示事情及地點都對得上，之後又分享女事主旅行經歷：「當時佢喺柏林參觀猶太人集中營，去到之後佢情緒崩潰，直情踎咗喺地下喊，唔知點解好似同嗰啲情緒連接咗，返到嚟香港就出紅疹，仲要當時抑鬱得好緊要，嚴重到曾經喺某間大學嘅大樓打算跳樓，最後俾警方捉咗，之後就不斷胃潰瘍。」最後女事主飲了七日的符水後，情況才有所改善。

潘紹聰認為這個案件可以提醒觀眾：「去到有歷史紀念嘅地方，好似遺址同發生過意外嘅地方，翻睇歷史會好投入個種情緒，真係有可能同佢哋連接上。」而師傅亦表示參觀者有機會無法抽離情緒，所以提醒觀眾要到這些地方時一定要小心行事。隨後潘紹聰補充表示：「係呢啲地方千祈唔好亂講嘢，唔好話『你哋好慘』」師傅就話：「當然！雖然係同情嘅說話，但聽者未必受落。」

潘紹聰提醒觀眾去旅行要小心。（節目截圖）

之後黃師傅又分享另一單個案，當時香港推行「0+3」剛通關時，徒弟的女朋友與好友一共三人去了泰國旅行，豈料旅程最後一天，有人到商場裏去完洗手間後感到不適。當時大家準備搭地鐵離開，但其中一位女性朋友站在地鐵的閘口外，整個人呆若木雞，徒弟的女朋友馬上用平安符為對方掃身，對方慢慢回復清醒，身體不斷冒出冷汗，回港之後在師傅的幫助下，對方才回復正常。

黃師傅認為對方之所以遇上這些事情，有機會是她當時在泰國商場經過一條很長的走廊去廁所，黃師傅表示：「較長嘅走廊確實容易聚陰，但係點解會跟住佢哋呢？我唯一一個解釋就係，可能真係成個行程嘅最後一日，人已經好攰，精神渙散，喺嗰個情況下容易被跟上，但係你話實質原因真係各有前因，呢個真係唔知。」

去旅行要小心。（節目截圖）

點擊下圖看更多相關圖片：