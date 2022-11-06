安俊豪入行13年圓夢開音樂會 含淚悼念癌病離世爸爸：你在看吧

安俊豪（Simon）09年參加ATV《亞洲星光大道》加入娛樂圈，出道13年，昨日終圓夢在九展舉行首個個人音樂會《Simon On SINS Concert》，黃嘉樂、陳安立、許家傑等均到場支持。Simon特意為音樂會染了紅髮，配搭一身紅衣造型登場，配合主題，更邀請連詩雅及李妍任表演嘉賓。

演唱會上，Simon 特別為已離世的爸爸自彈自唱《捍衛者》，邊唱大屏幕邊播出Simon寫給爸爸的信，講及陪伴爸爸治癌及對爸爸逝世後的心情，信末還寫上「我的英雄，你今日還好嗎？你在看吧…」。Simon透露他一直望天花板唱歌，是因為見到台下媽媽哭成淚人，故一直不敢直視台下，怕自己也忍不住。

安俊豪特別為已離世的爸爸自彈自唱《捍衛者》。

安俊豪一直不敢直視台下見到媽媽喊，自己也忍不住。

安俊豪爸爸因癌病離世。

視連詩雅做女神

其後，Simon與連詩雅合唱《到此為止》掀起高潮。原來兩人認識於亞視年代，當時連詩雅為《亞洲星光大道》擔任嘉賓，Simon說：「我記得嗰時有張表要我填『女神』，我係填咗你，所以由我比賽到而家，我都想有日開騷嗰陣，可以請你做嘉賓，今日我夢想成真啦。」連詩雅表示自己的首個音樂會亦在Music Zone舉行：「呢度畀我好多回憶，你要好好享受你嘅第一次。」

騷後，Simon透露今次給自己70分，覺得自己可以表現更好，而為個唱減15KG的他，笑言一完騷最想食蛋撻放題慶功。

安俊豪邀請連詩雅做嘉賓。

安俊豪視連詩雅做女神。

師妹李妍任表演嘉賓。

安俊豪與四位男Dancer跳唱外，更獻唱《黑之呼吸》。