超能使者｜做癲喪妹拍打戲獲讚　劉穎鏇有運動底上手快：有滿足感

阿鏈今晚挺身而出，深入藏參陣營拯救明仔。

《超能使者》今晚一集重頭戲，落在一班「超能使者」以身犯險深入藏參陣營勇救明仔，除了連場激烈打鬥，還有追逐及槍戰戲，畫面刺激震撼。劇中阿鏈（陳展鵬飾）一直予人感覺貪生怕死，殊不知潛藏的「正義基因」竟在危急關頭爆發兼升呢，更會孖住Open姐（劉穎鏇飾）「零Gear」上陣齊心殺敵……當中Open姐跟歹徒肉搏一幕先後連環施展𨅝腳、飛踢、拳打等招數，可觀性爆燈！不過其間阿鏈因超能力忽然失靈身陷險境，預告片所見更被槍指住額頭，相當緊張。至於擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾），則有置身子彈橫飛的飛身畫面，單看預告及劇照亦能感受到箇中的緊張感。

Open姐將有連場打鬥戲，Tiffany獲讚拍動作戲有天份。

該幕除了拍攝場口多兼趕時間要追日光外，演員們應付武術指導郭追的嚴格要求亦是不容半點鬆懈，幸自幼有運動底的Tiffany拍動作戲很快便上手，監製Jazz亦大讚她很有天份。Tiffany受訪時分享了如何在拍攝現場對付自己的弱項High Kick，她笑言一不用埋位就落力拉筋，好讓正式拍攝時能踢得更高更直，最終Tiffany的努力亦沒有白費，只NG了5次便收貨。提到拍攝期間要Keep住補妝遮掉手腳瘀痕，Tiffany則認為辛苦是值得的：「記得第二日我成身好㾓痛，因為突然用咗啲平時完全冇練過嘅肌肉。雖然拍打戲係辛苦，但見到成果好有滿足感，亦拍得非常開心，唔少朋友都話估唔到我做到癲喪嘅一面，我覺得好有成功感。」

自幼有運動底的Tiffany拍動作戲很快便上手，監製Jazz亦大讚她很有天份。

被捉住的阿鏈遭歹徒以槍射大髀，更見阿鏈被槍指住額頭，好驚險吓。

Jazz也額外率先披露今晚該場「救人」CG戲的拍攝苦況，先說以「自主Fast Forward」演「靜止子彈戲」的展鵬，原本Fast Forward拍戲已很不容易，這場戲還要抱住明仔以加快至少兩至三倍的速度，再連續來回喪跑七至八次，真的非常考體力，而展鵬拍攝期間更一度扭傷腰。而憑空想像「子彈橫飛」的山聰，則要捉準時間做反應，甚考反應、想像力及演技，Jazz補充指拍攝當日天氣炎熱，山聰更在如此情況下大耍10多招功夫絕不容易，Jazz說：「好彩佢做開運動又大隻，否則好易會虛脫。」