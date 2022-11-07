肥仔@ERROR上載《季前賽》劇中裸照　疑因太色情被IG移除帖文

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士晉和張繼聰主演的ViuTV劇集《季前賽》中出現不少向多部港產片致敬的橋段，其中在上星期播映的第九集中，飾演「豬潤」一角的肥仔更加以白色背心上陣與高家孝（姜濤 飾）一同扮演《春光乍洩》中的張國榮和梁朝偉，甚至不惜犧牲色相扮影裸照而獲導演袁劍偉大讚是「咩都夠膽死嘅專業喜劇演員」。事後肥仔將劇照放上Instagram與網民分享，卻秒速被Instagram以「違反成人性誘惑守則」將照片刪除，令肥仔大呼無奈：「GG！」



上星期《季前賽》講到肥仔扮影裸照。（《季前賽》影片截圖）

疑似裸照其實是《季前賽》中出現過的畫面。（《季前賽》影片截圖）

肥仔劇中在朋友面前扮拍裸照被威脅，不惜除衫上身出鏡，他事後在IG分享三張劇中出現過的「打格仔」疑似不雅照片，留言表示「我有朋友睇見呢幾張相，因為無睇《季前賽》，真係以為我有裸照流出！好擔心我，問我有咩需要幫手。邊個我唔講啦！BTW，好多謝你，Sorry Like數唔夠唔會有原圖。導演@fen_yuen（袁劍偉）真係覺得好正，今次套劇真係犧牲好多色相！」

肥仔於Instagram上載完，即被IG刪除。（IG：@fatboyip）

然而上載不久整個帖文隨即被IG刪除，他其後在限時動態分享被刪post的原因，原來是因為照片內容違反了成人性誘惑守則，任何用戶有推行、鼓勵或安排性行為的言論或照片都被IG禁止，當中當然包括裸照。雖然肥仔上載的裸照並非真實的裸照，但IG依然將照片刪除，因此肥仔只能將這個被移除帖子的通知再上載一次：「佢Del咗我Post，事實證明我太誘惑，為咗減低呢個成人色情誘惑成份，我惟有咁post，多謝IG保護我哋未來嘅小朋友。」