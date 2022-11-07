黃金盛宴｜曹眾淡出15年罕現身　保養得宜：100歲都好似依家咁

久未露面嘅曹眾成為《黃金盛宴》席上客。

由馬浚偉主理一連9集的台慶大型廚藝節目《黃金盛宴》，雲集9大星廚，更邀請不少重量級嘉賓現身，新一集有淡出幕前15年的曹眾。

自2007年離開無綫後淡出幕前，現職上市公司執行董事的曹眾罕有亮相電視節目。

「星級嘉賓」是美儀（左）及曹眾，還有主理人馬浚偉。

自2007年離開無綫後淡出幕前、現職上市公司執行董事的曹眾，將於明（8日）晚一集亮相，甫見保養得宜的53歲曹眾和51歲美儀「雙劍合璧」，馬浚偉即賣口乖大讚二人「凍齡少女」，氹得兩女笑逐顏開。注重健康的曹眾透露，現時致力研究生物科技對人類健康的各種可能性：「相信將來，我哋即使100歲都可以好似依家咁。」明晚一集美女如雲，馬浚偉亦乘機搞氣氛，他先揚言會考慮跟同屬「單身貴族」的美儀一齊，轉個頭又以「心心」稱呼Amanda（中文名為龍玥心）並向對方「派心」，認真口甜舌滑。曾於法國藍帶廚藝學院修讀甜品課程的Amanda，特別找其香港師傅學整不少總統夫人至愛的傳統蛋糕之餘，又分享與甜品絕配的酒類及大晒流利法文。此外，馬浚偉還大爆新婚煒哥的Sweet爆婚宴秘聞：「佢老公應承一定要照顧佢一生一世、50加1。」

曹眾透露，現時致力研究生物科技對人類健康的各種可能性：「相信將來，我哋即使100歲都可以好似依家咁。」

甜品達人Amanda炮製甜品「珠光寶氣賀台慶」。

至於今晚11月7日一集，Mayanne麥美恩將遇上「最想Kiss男藝員」鼎爺，並化身「進擊的粉絲」向對方瘋狂表露愛意！Mayanne甫出場先是不知哪來的自信向鼎爺下戰帖比拚廚藝，之後又提議跟鼎爺合演床上戲，遭鼎爺秒速落閘：「我唔制呀，我想睇。」不過未有放棄的Mayanne繼續向鼎爺連環示愛，終獲鼎爺「隔空錫錫」回報，之後Mayanne還當眾發表另類「愛的宣言」：「我鍾意鼎爺爛口。」其間鼎爺示範紅蘿蔔切粒竅妙，自認懶人妻的阿滕即分享入廚蝦碌事：「我老公成日都食到我啲Gel甲。」