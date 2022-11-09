余逸思合約屆滿離巢ViuTV　同姜濤曾被魯暉點名八大力捧藝人

余逸思（Yoshi）傳離巢ViuTV。余逸思（Yoshi）因為參選ViuTV節目《美選D.n.A》得到魔鬼組第一名兼全場總亞軍而為人所熟悉。加入ViuTV後亦迅即成為力捧藝人之一，不時都擔任綜藝節目主持或嘉賓，例如有《辣伙頭》、《貼身36》、《開工》、《旅巫》等等，特別是《金剛旅神團》一類的旅遊節目，陽光而又男仔頭的個性在ViuTV的藝人之中也頗為突出。



（左起） 10號林慧研、12號李靜蓮、20號余逸思、5號張沛樂。（符祥定攝）

金剛、陳俞希、沈殷怡、余逸思再加練美娟，呢個組合好正。（網上圖片）

正所謂「空穴來風未必無因」，由2016年起加入ViuTV的她，在2017年至2020年可說是事業的豐收期，特別是2020年，由有她出現綜藝節目更多達11個，其中由她主持的節目也有6個之多，簡直是「打開電視就見到余逸思」，與她同期出道，她的好姊妹沈殷怡（Shirley）也有近12個節目出街，兩者相差無幾。

練美娟(娟姐)、金剛和余逸思(Yoshi)品嘗席前天婦羅料理。（截圖 / ViuTV）

可是踏入2021年後，情況就逐漸不同，可能是疫情關係收緊旅遊措施令外地旅遊節目消失，進一步縮緊了她的演出空間，余逸思就只主持了《擊戰》、《開運旅神團》、《台灣乜都拜》等6個較小型的綜藝節目，劇集方面亦只是在《大叔的愛》 中出現了一集，更不用提2022年的節目、劇集，余逸思只是為《聲控鬥室》做了幾集嘉賓，僅參演了《IT狗》、《冥冥之中》兩套劇集。

沈殷怡自問與余逸思（Yoshi）是患難姐妹花，負責綜藝所需要「拆廚房」的部份。（陳順禎攝）

到底是因為COLLAR的出現，資源集中在她們身上，而令這位ViuTV「老臣子」工作大減萌生去意，抑或是余逸思（Yoshi）只是剛好與ViuTV約滿自然流失呢？

陳俞希、沈殷怡、余逸思、練美娟。（網上圖片）

今日（07/11）有消息指，余逸思（Yoshi）與ViuTV的合約已經結束。余逸思的經理人接受《香港01》訪問證實了有關消息，表示只是余逸思（Yoshi）的經理人公司與ViuTV 的合作經理人合約屆滿，但與ViuTV仍然保持良好關係，之前亦有參與Viutv的工作。經理人指余逸思（Yoshi）會嘗試多方面發展，年初已開啟了自己的YT channel ，亦有參與電視劇及電影演出：「任何工作都會嘗試，我哋open，嚟緊Yoshi會試吓其他發展。」

魯暉曾重點推介 姜濤、Lokman、強尼、Hailey、Thor、Shirley、Yoshi和Alina 8位藝人。（資料圖片）