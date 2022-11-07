《東張西望》收視突破30點　《超能使者》同《美麗戰場》差唔多

翡 翠 台上 周（ 10 月 31 日 至 11 月 6 日）收視出爐，根 據 CSM 媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，上周三《東張西望》跨平台直播收視最高衝破 30 點關口（195 萬觀眾），收視彈升 6.9 點，急增近 45萬觀眾收睇。同日播出的《愛·回家之開心速遞》與《下流上車族》最高收視同取 27.3 點 （177 萬 觀 眾 ）， 分別升 4.5點 及 3.6 點，同時亦是《下流上車族》開播以來最高收視。

《東張西望》真係愈來愈高收視。 (節目截圖)

至於首周播出的《超能使者》最高收視 22 點（143 萬觀眾），《黃金盛宴》最高收視 17.3 點（113 萬觀眾）；由鄭裕玲、林盛斌及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽 2022》上周四首播最高收視 15.4 點（ 100 萬 觀 眾）。

《超能使者》同《美麗戰場》差唔多。（網上圖片）

此外，周六播出的《聲夢傳奇 2 海外踢館賽》有來自馬來西亞及澳洲的畢業生，跟香港聲夢學員同場較技，最高收視 15.6 點（101 萬觀眾）。周日《開心無敵獎門人》繼續維持水平，最高收視 24.8點（161 萬觀眾），升 1.4 點；緊接播出的《思家大戰》最高收視 22.3 點（145 萬觀眾）升 1.3 點；《我們的主題曲》，最高收視 16.8 點（109 萬觀眾）。