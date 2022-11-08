下流上車族｜鄧智堅演活潦倒中年漢　演技大爆發成智叔接班人?

台慶劇《下流上車族》中，飾演林敏聰老友造型滄桑的細孝（鄧智堅飾），下跪道歉一幕令人印象深刻，

台慶劇《下流上車族》貼地劇情加上眾演員出色表現，成觀眾茶餘飯後討論熱點，收視再上揚達27.3點成績相當不俗。飾演林敏聰老友造型滄桑的細孝（鄧智堅飾），下跪道歉一幕令人印象深刻，更發現原來現實生活中原來與林敏驄相差達23歲演好友卻毫無違和感，被網友力讚為廖啟智接班人。

林敏驄與鄧智堅其實年齡相差達23歲。

昨晚一集講到江美儀大動肝火踩上門鬧爆林敏驄，並再度埋怨當年落錯車，在場的細孝（鄧智堅飾）聞言即下跪道歉，並大爆志明落錯車真相：「你哋落錯車唔係因為金融風暴，係因為我，車總賣咗層樓幫我周轉。」被瞞足14年的雯慧即場大發爛渣，細孝此時插嘴謂：「當初賣咗層樓你係同意架，你做咗幾廿年人，可以話咩都唔知？一句講晒，90萬我就還清架喇，從今以後我哋各不相欠！」說罷更即時離開。

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於這場戲表現亮眼的智堅，受訪時透露原來當日是即興「打大佬」：「本身嗰日唔係拍呢場，但因為拍攝進度良好，咁啱嗰日都係拍呢班演員，就話不如拍埋呢場啦，最大挑戰就係冇心理準備就要拍！」智堅續指拍攝前大家對了幾次稿，並謂最緊要是理順劇中角色當時的關係。講到不少網友大讚他與驄哥默契十足，智堅笑言：「本身我都係調皮嘅人，所以遇着調皮嘅驄哥係好開心，當然我唔夠佢嚟啦，佢簡直就係周身刀張張利嘅『周伯通』，功夫好強勁，不停接佢招係好好玩！」

現實生活中，鄧智堅其實相當青靚白淨。（IG：@erictangchikin）

鄧智堅擅長創作獨角戲，曾自編自導自演的舞台作品逾八十部。（IG：@erictangchikin）

現實生活中鄧智堅絕對是周身刀張張利，身兼演員、編劇、導演、配音員、戲劇導師、專欄作家。08年加盟PIP劇場當全職演員，擅長創作獨角戲，曾自編自導自演的舞台作品逾八十部，2018年起開始擔任無綫電視藝員訓練班導師，而周秀娜、梁釗峰（C AllStar）、Super Girls、陳嘉寶、周志文、湯怡、戴祖儀等都曾是他的學生。去年3月「超級綜藝 隆重登場」記者會上，曾以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，唯妙唯肖介紹新節目引起熱議。是次《下流上車族》演活潦倒中年漢，網友力捧做「智叔接班人」，今年最應該獲最佳男配角獎。

出色演技獲讚賞，鄧智堅回應《香港01》是表示:「最初我casting呢個角色，無錯呢個角我係cast返嚟嘅!當時都用咗心思喺個造形設計上面，希望可以吸引到監制同導演用我啦。得悉用我係好開心。我再同佢哋再營造個角色，例如個頭好亂呀，或者個樣好勊呀因為佢撈好多份工。下一步就同聰哥建立個默契啦，咁同佢過招係非常開心。」對於獲網友大讚演技可以成為智叔接班人，鄧智堅就謙虛話：「多謝網民啦，自己都同智叔演出過舞台劇都知道智叔嘅利害，我都好欣賞呢位前輩，唔敢同佢比較，不過我相信同自己比較係有進步嘅!對於最佳男配角當然希望啦，我都想見到自己個名字有獎項提名！」

鄧智堅演活潦倒中年漢，網友力捧做「智叔接班人」，今年最應該獲最佳男配角獎。（IG：@erictangchikin）

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