專訪︱點石成金一手捧紅Angelababy　經理人Kim Chou：簽人似溝女

人稱Kim Chou的周優根，來自台灣，紮根香港，是行內首屈一指的經理人，一手捧紅Angelababy（楊穎）、熊黛林等演藝名人，旗下的劉沛蘅（Hillary）、譚旻萱（Mandy）、林熙彤（Hazel）、任晴佳（Ella）、許恩怡（Natalie）和陳毅燊（ANSONBEAN）亦曝光不斷，愈來愈多人認識，單單用「有眼光」三個字已經不足以形容，說她懂得「點石成金」應該更為貼切，雖然世有伯樂然後才有千里馬，可是Kim卻不敢居功，更謙稱所有成績都是藝人努力賺取：「其實唔叻，一切都係係公司每一位同事嘅功勞，而我哋都係參與佢哋（一班藝人）夢想嘅小天使。」當然，夢想人皆有之，但不是每一位懷抱着明星夢的人都可以得到Kim青睞，所以有夢想絕非簽入「Cool Style」的充份條件，到底如何才會得到她睇中？她又是如何捧紅一個又一個明星？Kim接受《香港01》專訪時便自我解剖所有秘密。

撰文：陳栢宇

攝影：梁碧玲



Angelababy、熊黛林經理人Kim Chou早前接受《香港01》訪問，分享「揀蟀」條件，以及捧紅明星的方程式。

簽人如溝女

時代變，人物風景都改變，Kim坦言以前「揀蟀」的方法和今時今日截然不同：「有好多人會寄信嚟我度，咁我就會睇相，睇完相覺得唔錯就會見真人，當時執相嘅情況冇而家咁嚴重，但點都要見真人，因為好多人都識加Soft，費事貨不對辦。（而家都係咁？）而家我都唔見喇，真係好多貨不對辦，因為而家執相咁犀利，而家係見過真人覺得呢個人唔錯，同事就會去溝佢。」

沒錯，是「溝」，「溝女」的「溝」，Kim笑稱簽人與男仔追女仔無異，都是先心動後行動的過程：「你見到佢第一眼，你覺得呢個女仔好正，不過你唔會即刻想簽佢，你會睇一睇先，跟住就開始搵下佢資料，然後再接觸下佢，睇下大家傾唔傾到偈，從傾偈嘅過程了解對方多少少，有啲人靚到不得了但係唔適合呢一行，傾完偈之後你對呢個人有分數，之後我就會將佢擺喺我邊個Picture，因為個個人都唔同，而Market亦需要唔同嘅人。」談起追女仔趣事，不得不提簽入Angelababy時的經過：「Baby係佢同學寄佢嘅相嚟畀我，我睇佢張相，我就覺得，咦，幾靚喎，不過當然又驚貨不對辦，點都要叫上嚟見一見先，當然佢就見咗我同事先，我啲同事見到之後就衝入嚟話畀我知，呢個女仔，你見一見好。」

Kim直指簽人像溝女，首先心動之後行動，又要起底又要傾偈摸底，人靚並非大晒。

面試官反被面試

當時Angelababy只有14歲，還是一名初中生，但Kim見到她已經非常上鏡，試影相時面對鏡頭更是淡定，沒有一般人那種「扭扭擰擰」，所以好快就「扑鎚」決定羅致對方：「佢話有興趣，不過要返去問媽咪。」一段時間之後，Angelababy果然攜母再次登門，Kim先向楊母講完公司背景，再談到她的部署、配套，當見到對方和顏悅色，聽到對方話「阿女喜歡就得」，以為水到渠成時，豈料對方說：「不過我都要返去問嫲嫲。」

「原來係我俾人Cast，唔係我Cast佢。」回想起那段經歷，Kim拋出這個結論，而事實上Kim的確似被面試多過Angelababy一方。「跟住我就等到嗰日嫲嫲嚟，白衫白褲短頭髮，成個Fashion Designer咁樣，仲要係好有New York味道嗰種，仲好記得佢好似一陣風咁行入嚟，真係忍唔住「Wow」一聲。然後嫲嫲就話『好簡單，我哋屋企呢，就唔需要孫女入娛樂圈嘅，佢係我最寶貴嘅孫女，如果佢想，我畀佢玩，但係成績唔好，就唔可以玩』，我話OK。」是因為Kim看得到當年的Angelababy是一塊未經琢磨的石中寶玉，所以她才肯放下身段博個機會，而她後來亦發現自己沒有看錯：「佢工作態度好好，佢鏡頭敏感度好好，同埋佢好努力，你對佢嘅要求，佢可以做到，同埋佢好唔怕辛苦，愈同佢合作，就愈覺得佢有無限可能。」Kim提議Angelababy進軍日本市場，結果她在當地爆紅，Kim提議她拍戲吸收經驗，結果她在夏永康執導《全城熱戀熱辣辣》令人眼前一亮，為日後開拓內地市場奠下基礎。

Kim笑稱當年簽Angelababy，反而像被對方家人面試。（Instagram/@kim1113）

Kim簽入熊黛林亦有一段古，提到外界一直有傳她當年在上海時是「三顧草廬」請對方來港，Kim即說：「唔止三次呀！到真係應承之前，佢都係畀面嚟見下我咋！」她坦言熊黛林當初未答應轉戰香港，是因為她性格比較穩定，不愛貿然改變：「其實佢而家都係咁，初初時嚟香港時我覺得佢住得太遠，我就叫佢搬去我屋企附近，方便照顧，跟住愈搬愈近我，因為覺得佢真係食得太差，佢無辣不歡，搞到嗰時皮膚好差，我叫佢去我屋企食，但其實我屋企工人係煮得好難食，難食到不得了，仲好記得佢問我可唔可以就咁畀白飯佢，哈哈！」

Kim和熊黛林老友鬼鬼，原來當年簽她的過程也絕不輕易。（Instagram/@kim1113）

最棘手經驗

不要以為上述兩大王牌稱得上難簽，Kim在訪問中便揞名分享了兩個經歷千辛萬苦才搞掂的例子，其中一位藝人條件雖然很好，但因為被前公司蹉跎歲月，搞到對「經理人公司」這件事失去信心，就算Kim方面用一年時間與其接觸，對方仍然對他們有所保留，好在後來雙方有機會合作，清楚Kim有心經營，所以才肯敞開心房決定簽約：「另一個就係條件太好個個都爭，成件事好似同其他公司玩Show Hand咁，都幾痛苦，唔知佢係要錢定係其他嘢，我畀埋個Plan佢，等佢自己諗、自己揀，隔咗段時間我都打定輸數，到後尾佢突然有一日話OK。」

簽完約就一天都光晒？非也，所有工作在簽訂合約後才剛剛正式開始，就算你有一連串計劃，但計劃永遠都趕不及變化：「我哋係幫你包裝，幫你鋪排，然後你要跟住行，你要信我，我要信你，信你可以做到，咁你就要努力去做，你要令自己多啲人識，你係要攞到更好嘅工作機會，我覺得Team Work好重要，所以我成日話我好好彩，公司同事個個都好幫手。（成功例子咁多，會唔會有捷徑或者方程式？）一個人要紅、多人識，其實未必一定要好靚，最緊要係有自信，自信就係一種美，自信就係最靚，自信加勤力就係捷徑。」

Kim育有兩位千金，問她們有否考慮入行，她說：「佢哋入唔入行唔到我話事，佢哋自己決定自己嘅前途。」（Instagram/@kim1113）

「我仲喺上面」

現代社會，瞬息萬變，尤其是娛樂圈，今日紅這位，明天就到那位彈起，Kim坦言現在的經營方法，比起當年初初做模特兒、藝人管理時已經差天共地：「一路都要轉型，轉型係好難，以為我哋主要做Model，跟住有幾個Artist，或者Celebrity，而家就淨係做Artist。我覺得係一個學習，同時係帶啲新嘢畀影視圈，就係有啲新人識做戲，不過係好Fresh，你見到我哋公司嘅Artist係比較識打扮，同埋比較唔一樣。（點樣幫佢哋宣傳都同以前好唔同？）而家淨係用手機，咩都要快，同埋問心，大家鍾意睇嘅嘢都唔一樣，有人鍾意睇字，有人鍾意睇圖，有啲人鍾意睇片，選擇太多，你做YouTube要拍片，你要好知自己係拍畀咩人睇。（有冇一刻覺得自己追唔切？）我年紀係唔細，但我仲追得到，我相信自己仲喺上面，呢樣嘢我有信心。」

的確，Kim近年繼續成功捧起不少女生，證明她追得切大趨勢，當中最顯著的例子絕對是Hillary，提到她之前在綜藝節目《膠戰》和劇集《家族榮耀》中非常亮眼，Kim便指她在兩者中表現不錯：「《膠戰》就畀到大家睇到佢好可愛、好Sweet嘅一面，而佢喺《家族榮耀》演反叛少女都係唔錯，當然仲有大把進步空間！（佢入行14年先彈起，有啲耐？）佢摸索期係有啲長，好彩佢都好Lucky，佢都Keep住有嘢做，人唔同嘅時候就係要有唔同嘅進步，咁當然，市場都係講求天時地利人和，之前機會未必去到佢度，但其實佢係好好，做嘢好努力，呢種女仔喺香港唔多，佢嘅靚係畀到你一個好舒服嘅感覺，同時佢性格又係乜都冇所謂，真係好似一個Angel咁。」現在她在行內站穩陣腳，Kim亦倍感安慰。