BLACKPINK美國演唱會成員頻出錯　遭網民大批猶如災難現場

BLACKPINK近年享盡全球高人氣，目前正在進行世界巡唱會《Born Pink》的她們也將於下年1月13至15日，連續三天在香港開騷。不過4位成員最近在美國多場演出頻出錯，包括舞步不整齊及走音等，表現慘遭批評猶如災難現場一樣。



BLACKPINK上月25日起開始美國巡演，由10月25日起，十天內已開了共六場演唱會。可是4位成員卻被發現在演唱會上多次出錯，包括舞蹈失誤和走音等，即使沒有大錯誤，Jisoo、Jennie和Rosé的也被質疑在台上划水，點名只有Lisa落足全力表演。YouTube上更有不少外國網民將BLACKPINK失誤的部分剪成影片，指責4位成員比起歌手更像在開派對的網紅。

網民將BLACKPINK出錯的部分剪輯成影片。（YouTube截圖）

點撃睇網民整理出BLACKPINK失誤的影片：

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有網民指出BLACKPINK除了準備演唱會，中間又要忙住出席海外活動或拍攝個人廣告等，批評公司明知練習時間不足也硬要開演唱會。就連部分粉絲也加入大鬧公司，十天安排六場演出導致休息時間不夠，4位成員無法回恢體力，Jisoo頸上也被發現生出腫塊，疑因過勞患上淋巴炎。

Jisoo早前被拍到頸上出現圓球體的腫塊。（網上圖片）

另一邊都有粉絲為BLACKPINK平反，表示失誤難免會有，網民只是把錯處放大。粉絲更瘋傳Jennie表演《Pink Venom》時的影片，大讚她不論跳舞力度和表情也十分到位，希望大家能抱持平的態度欣賞演唱會。

粉絲也認為演唱會行程過於密集，導致4位成員休息不足，在舞台上表現吃力。（YG ENT.）