袁嘉敏已經回到香港生活　呻獨自一人慶祝生日無人陪伴眼濕濕

藝人袁嘉敏於今年4月1日突然在社交平台炮轟鍾培生父子是人渣後，已於當月離港出走到了法國波爾多展開新生活，袁嘉敏於8月回到香港一段時間，然後又再繼續歐遊。

藝人袁嘉敏於今年4月1日突然在社交平台炮轟鍾培生父子是人渣後，已於當月離港出走到了法國波爾多展開新生活 (yt@Candace Yuen)

昨日（8日）袁嘉敏在自己的影視平台上載了一段影片，袁嘉敏已經回到香港並在上月底生日時拍攝了一段短片，指自己生日當日收到了影視平台送上的禮物，該禮物是影視平台訂閱人數達10萬的一個證明。袁嘉敏指自己收到禮物十分開心，因為收到禮物時正是她的生日，然後表示生日應該會與家人一起渡過，她也上載了自己去做SPA的店舖，店舖知道她生日後為她安排了一個生日蛋糕。

自己生日當日收到了影視平台送上的禮物，該禮物是影視平台訂閱人數達10萬的一個證明 (yt@Candace Yuen)

她也上載了自己去做SPA的店舖，店舖知道她生日後為她安排了一個生日蛋糕 (yt@Candace Yuen)

之後袁嘉敏便自己一個人出發銅鑼灣「覓食」，袁嘉敏到達銅鑼灣後看見很多人感覺很不習慣。袁嘉敏最後選擇一間甜品店吃班戟，但因為只顧帶相機出去拍攝而忘記帶電話，她更說：「在香港需要使用安心出行才能進餐廳，所以要回去拿電話。」袁嘉敏在影片結尾時說到自己生日沒有人陪伴，說到十分委屈，更眼泛淚光，自己一個人吃掉那個她想吃很久的班戟生日餐，有不少粉絲立即留言予袁嘉敏祝她生日快樂及祝賀她訂閱人數返10萬。

袁嘉敏自己一個人吃掉那個她想吃很久的班戟生日餐 (yt@Candace Yuen)

袁嘉敏在影片結尾時說到自己生日沒有人陪伴 (yt@Candace Yuen)

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