Robynn 宣布陀第2胎頭暈又作嘔 拍新歌MV難度動作堅持親身上陣

Robynn葉中月（前名葉晴晴）兩年前由組合Robynn & Kendy轉做獨立歌手，為老公下女兒小糯米後仍繼續工作，最近推出新歌《自問自答》，並宣布懷有第二胎BB，而且已經5個月。

Robynn2019年初與圈外男友Jonathan於澳洲舉行婚禮。 （IG：@robynnyip）

小糯米就快做家姐，Robynn宣布懷有第2胎。

Robynn坦言第二胎陀得比第一胎辛苦，她說：「我今次胃口麻麻，亦都好易攰，做宣傳就撐住，但好多時坐車時會作嘔，真係幾辛苦。最記得年初創作《自問自答》與《Sparkling Wine》仍未懷孕，到MV開拍前才檢查到原來懷孕了，《自問自答》導演曾考慮不用我親自上陣跳舞，同時《Sparkling Wine》拍檔林德信亦很緊張，也問我是否要取消飲酒與浸浴場面？其實只是扮飲酒，跳舞亦都冇問題，所以一切按構思進行。」問到今胎是否陀仔？她希望保持神秘：「生命中再多了一個他,陪著我一起拍這個MV，感覺真的好特別。」

她稱在拍兩個MV時，體力的確易攰，不過見到兩首歌的反應好，她依然繼續配合《自問自答》新歌宣傳，她說：「坦白講，以後再照顧多一個BB，家庭佔比重會更多，《自問自答》對我嘅歌唱事業好重要，希望大家多啲支持，鼓勵我繼續做媽媽級嘅創作型女歌手啦。」《自》MV是她首度嘗試跳現代舞，難度動作都堅持親身上陣，期間她與3位舞蹈員合作，寓意助她打破疑問衝出美好前路，代表她終明白懂自愛，原來身邊有很多愛她的家人與好朋友，幫助她度過疫境。

拍MV時發展已懷孕。

拍《自問自答》MV， Robynn與舞蹈員很多肢體難度合作，雖然懷孕都照演出。

Robynn親上陣表演跳舞，感謝三位舞者從協助。