叱吒記招引過百MIRROR粉絲霸位　最早提前兩晚通宵紮營等見偶像

原定於上星期於昂坪市集舉行的叱咤頒獎典禮因颱風關係而改期，經調整後將會於明天（10日）落實舉行。一眾粉絲都提早到市集先排隊佔個好位置，直到晚上八時為止，已經有過百粉絲聚集，更有不少的帳篷，而警員亦有間中進行巡邏。

FANS宵紮營等見偶像。（胡凱欣攝）

有鑑於上年的經驗，昂坪360已經為在場的粉絲提供暖包、熱水及餅乾，更貼心地開放其中一個舖位讓粉絲入內休息。根據餐廳職員指有粉絲提早兩天排隊：「最早個班尋晚6點已經到，今朝再陸陸續續加多啲人，今日已經塞滿咗個圈！」職員表示昨天（8日）已經有粉絲前來目測位置，昨晚職員離開時已有7個粉絲在這「紮營」。餐廳職員又指昂坪360有與餐廳溝通，希望餐廳能夠延長開放時間，因為擔心餐廳關閉後粉絲便沒有食物，希望餐廳能作出配合。

fans等了mirror重聚好耐。

今日（9日）才到的粉絲指自己沒有太早到達，A小姐說：「我6點左右先到，上到嚟已經頗為多人，都已經有唔少人紮咗營同鋪晒地氈，我哋上到嚟嘅時候已經冇乜位。（會否帶多件外套禦寒及糧食充飢？）我比平時帶多件擋風嘅風褸，就冇特別帶暖包上嚟，冇特別多帶糧食，因為我食得好飽先上嚟。」昨日已經在排隊的粉絲B小姐稱：「其實有離開過，今日先再返嚟，時間就唔講啦！」