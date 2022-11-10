蔚兩芯美容院疑陷財務糾紛已報警　律師行出聲明：不再回應

藝人蔚雨芯早前孖好姊妹陳靜，到美國攻讀三個月的語言及戲劇課程，二人不時孖公仔周遊列國四處去玩，生活認真多姿多彩！豈料，蔚雨芯突然宣布直返港，疑因她與三位合夥人夾份投資開設的美容院，有人趁她不在港期間，打算另起爐灶，嚇得蔚雨芯要急急腳返港處理美容院事務！



Dada已經與蔚雨芯一同出發美國遊學三個月。 (ig@dadachan)

性感女神蔚雨芯除了有幕前演出，她私下一直有經營美容產品及健康食品生意，之後今年7月與其同學及友人樂宜，夾份投資開設美容院生意，投放資金達7位數字打算擴大生意版圖，仲好有信心表明出年再開分店。豈料，開業不足半年疑陷入財務糾紛，據知，當事人已報警處理。有知情人士指出，有人趁蔚雨芯赴美進修期間，在公司搞小動作，仲打算撇低蔚雨芯另起爐灶，當蔚雨芯得知此事後，情緒大受困擾，不甘多年付出的心血就此白白浪費，事件亦令她寢食難安，寧願忍痛結束餘下課程提前返港處理公司事務。

蔚雨芯美容院開業不足半年疑陷入財務糾紛。(IG@rainkywai)

當事人蔚雨芯接受傳媒訪問時亦有回應此事，表示事件已交由律師處理，不方便再回應。有鑒於網上開始流傳各種版本的財務糾紛，蔚雨芯的律師行就發表聲明表示：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」

蔚雨芯的律師行就發表聲明表示不再回應。(IG@rainkywai)