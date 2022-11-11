李嘉欣為雜誌拍封面低胸小背心　剖白年頭大病：我好可能唔會再醒

李嘉欣 (Michele) 最近為《Prestige》雜誌拍攝封面。著名形象總監Alvin Goh為她設計了多個破格造型，攝影師細膩捕捉Michele最自然的表情，活現了最真我、率性和高貴的一面。由於每個造型都非常獨特，讓人難以取捨，最終《Prestige》雜誌選擇推出雙封面。

今年年頭一場突如其來的大病，讓Michele經歷了一個不平凡的驚險旅程，說起那次病發經過，她至今仍猶有如悸。「今年一月某個半夜，我突然心跳得好快，每分鐘跳160，好唔舒服，但因為正值covid高峰期，去醫院要辦很多手續，在我半夢半醒之間，我先生（許晉亨Julian）就請了醫生來屋企睇我，醫生並即刻為我安排了病房。」

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「在醫生揸車離開途中，Julian見我睡意正濃，於是聯絡他可否讓我先睡一會才入院。當時醫生以短訊回覆說：「No」、「Hurry」，Julian見他寫「No Hurry」（不用急）Julian就決定讓我先瞓一陣。怎知不久醫生就來電，叫Julian即刻車我去醫院。原來他因為揸車中，沒寫標點符號，他的正確意思是「No！Hurry！」(不！很緊急！)如果俾我瞓着，我好可能唔會再醒！」

迷迷糊糊的李嘉欣，當時仍未知情況危急，還強撐跟家人說：「我無事，我無事，你們不用擔心。」直至入醫院辦完手續，大家才知事態嚴重。「家姐（李嘉明）見到我時，我對眼已經是白濛濛一片，她說很得人驚。」上到病房，護士竟然量不到Michele的血壓。「手臂、大脾都量唔到。肺科醫生說我有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎已停止運作，要即刻入深切治療部。直至抽完肺水，我才終於唞得返氣。之後心臟科教授為我檢查，check到我心臟先天性多咗一條血管，條血管好似短路咁亂跳，所以當時我的心其實並非跳緊，而是震緊；160不是心跳，而是心震，因此體內才冇血輸送去內臟。」

聽完醫生報告，Julian一臉擔心；而正在家中等消息的兒子Jayden，同樣憂心忡忡，不斷致電媽媽追問最新情況。「為免他擔心，我只好氣若柔絲安慰他：媽咪無事，唔使擔心呀。但後來我在IG出咗個post，他睇完好嬲，問我點解咁大件事都唔話佢知。佢覺得自己已大個仔，我唔應該呃佢。其實當時他才十歲，我很驚訝他咁成熟。」

在加護病房住了48小時，Michele的情況才總算穩定。於農曆年過後，她再接受導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。「好感恩，so far個心無再亂咁跳。事後傭人姐姐也叮囑我，有唔舒服一定要出聲，千祈唔好死頂！我覺得很有道理。」

李嘉欣最近在社交網站上愈來愈活躍，竟然激罕貼出兩張出海泳衣照，大騷久違的性感一面。（Instagram/@michele_monique_reis）

Michele與丈夫14年的婚姻一直甜甜蜜蜜，二人的兒子Jayden轉眼已經11歲了，三人的家庭生活滿載幸福快樂，而且隨著兒子長大懂得照顧自己，兩夫妻亦漸漸重拾更多二人世界的美好時光。「隨著兒子長大，Jayden也忙著發展自己的興趣、忙於學業和有自己的社交生活。因此，我們多了私人享樂時間，多了一起外出吃飯，有時在網上或雜誌看到新餐廳的介紹，我都會約他一起去品嚐美食，欣賞不同餐廳的特色裝潢，順道享受二人相聚的浪漫時光。」此外，Michele也娓娓道出跟丈夫的甜蜜事，她說：「每逢過時過節，Julian必定會親筆寫心意卡送給我，又會寫一啲好sweet的notes，十多年來都是這樣，令我好感動。又譬如每次食大閘蟹，他望完一輪後，一定會將最好最靚那隻留給我，每一round都如是，是一位好好先生。」

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李嘉欣坦言和丈夫之間沒有秘密，彼此都知道大家的電話密碼，但當然甜蜜背後，都有「吵大鑊」的時候。「我覺得嗌交都是一種溝通方式，起碼可以知道對方的想法，明白大家的底線，之後就可避免問題再發生。反而冷戰就最傷感情，所以我們從來不會讓問題留過夜。」

談到工作，Michele慶幸能夠成為一位演員。「我參選香港小姐入行，遇到很多難能可貴的演出機會。我很開心可以拍攝到侯孝賢、王家衛及徐克等導演的作品。印象最深的是以上海話演出的《海上花》，很多鏡頭都是一take過，自由發揮度很高。而拍攝王家衛執導的《墮落天使》時，最後一個鏡頭在一家很小的麵館內取景，攝影師用了超闊廣角鏡拍攝，拍出來的畫面雖是扭曲變形，卻成功營造更特殊的氛圍！」