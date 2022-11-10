流水落花｜鄭秀文零片酬拍戲　義助新導演賈勝楓：意義仲大過攞獎

鄭秀文（Sammi）及郭富城（Aaron）今日（10/11）現身尖沙咀出席珠寶首飾品牌活動，早前由Sammi擔任主演的電影《流水落花》獲香港亞洲電影節（HKAFF）公布成為本屆閉幕電影之一，在眾多優質人氣作品中成功突圍。Sammi在接受《香港01》訪問時，透露自己得悉消息後感到開心，又指這電影是導演賈勝楓的首部作品，因此對於Sammi亦有着重大的意義：「好感動，當然我係最希望可以透過呢部作品，令觀眾認識到呢位新晉導演。」

Sammi希望幫到新晉嘅導演。（葉志明 攝）

被問到是否打算靠《流水落花》獲得相關電影獎項時，Sammi就表示：「我唔去諗呢樣嘢，因為好想去幫呢位新晉導演，有時覺得自己嘅能力有唔係真係好大，又唔識做幕後，其實有咩可以身體力行支持導演，除咗真係入戲院睇戲，就係去拍戲，個意義仲大過攞獎。（會唔會因為新導演而收少啲片酬？）冇收片酬㗎，完全零片酬。我收到劇本相當鍾意，覺得好感動，愈新嘅導演愈要幫，所以片酬唔需要談。」

Sammi表示今次係零片酬拍攝。（葉志明 攝）

被問到聖誕節會否準備禮物與丈夫許志安交換時，Sammi就表示：「冇特别要買禮物，反而我宜家鍾意食嘢，大家食餐飯已經好滿足。（會唔會有準備驚喜？）聖誕節約咗朋友慶祝，應該冇乜surprise，年年都係同閨密一齊慶祝。」

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